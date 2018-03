El mercado de autos usados se resintió y cayó casi 12% en enero

El mundo automotriz, que había encontrado en el sector de la compra–venta de usados un oasis frente a los números negativos que mostraban los demás, no pudo sostenerlo durante el primer mes de 2016 y también sucumbió frente a una caída generalizada del consumo.

La Cámara del Comercio Automotor (CCA), informó que en enero se transfirieron 127.062 unidades usadas, una baja del 11,77% comparado un igual mes de 2015, cuando se comercializaron 144.018 vehículos.

La última vez que los concesionarios habían mostrado un número menor a las 140.000 unidades en enero había sido durante el 2010, cuando el informe mensual de la CCA mostraba que se habían comercializado 121.502 unidades.

Si se compara el primer mes de 2016 contra el último de 2015 (144.391 unidades), la caída es de 12 por ciento.

A la hora de explicar por qué este sector del comercio automotriz que había crecido durante el 2015 en medio de un retroceso de las ventas de 0 km y de la fabricación el secretario de la cámara, Alejandro Lamas, señaló que en la entidad entienden que la caída de las ventas de autos usados en enero tuvo como "protagonistas" por un lado "la falta en el mercado de vehículos 0 km lo que hizo que desaparecieran de la oferta una importante cantidad de autos suminuevos".

Por otra parte, el ejecutivo de la CCA se refirió a que en los salones de ventas entienden que el público, que el año pasado se volcaba a la compra "ha decidido hacer un impase en cuando a la decisión de comprar un vehículo usado o 0 km y volcarse de lleno a sus necesidades diarias. La gente está preocupada con el aumento que está teniendo la canasta familiar, los impuestos, etc. Las paritarias todavía no se cerraron y tratan de sobrellevar este momento dándole lugar a otras prioridades. Hemos pasado de un mercado demandado a otro de cautela. De todas maneras, deberemos esperar que cierre el cuatrimestre, para tener una tendencia definitiva para este año", agregó Lamas.

La falta de 0 km a la que hace referencia el concesionario de usados quizás se debe a que las marcas bajaron el nivel de fabricación y están entregando pocas unidades frente a una expectativa de caída del mercado. Por lo menos así lo entiende el director de Ventas de Citroën Argentina, Osvaldo Marchesín que le dijo a Telam que el mercado sufrirá este año una retracción de 12% y totalizará 550.000 unidades patentadas (72.000 menos que las registradas en 2015). La caída de ventas esperada, indicó el directivo, se vincula en parte con el aumento de precios de los vehículos, que estimó entre 12 y 14 por ciento.

No obstante, dijo Marchesín, "frente a una devaluación en torno del 45%, y teniendo en cuenta que los autos de manufactura local tienen un alto índice de componentes importados, como los que llegan desde Brasil o Europa, el reajuste se ubicó por debajo del nuevo esquema cambiario".