El ingenio La Esperanza está más cerca de sus nuevos dueños: hubo dos ofertas

El ingenio jujeño La Esperanza encara el proceso final para conocer en las próximas semanas quién será su nuevo dueño. Ayer, el juez Juan Pablo Calderón, que lleva adelante el proceso de quiebra y había convocado a una licitación para que los interesados presenten sus ofertas, lideró la apertura de sobres de las dos compañías que quedaron en carrera.

De esas dos, la que picó en punta fue la del grupo colombiano Omega Energy, que a través de la sociedad Alesa (Agroindustria La Esperanza S.A), conformada por el grupo para este fin, ofreció u$s 85 millones para la compra del establecimiento (fábrica y campo), con un plan de inversión que rondaría los $ 350 millones. Mientras que Productora del Norte, del productor cañero tucumano Juan José Budeguer, habría realizado una propuesta para comprar la unidad productiva y 20.000 hectáreas por un total de u$s 20 millones, y una inversión de u$s 70 millones.

Más allá de las ofertas económicas, desde el Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio La Esperanza (SOEA) hicieron hincapié en el tratamiento que se les prevé dar a los trabajadores y en la documentación respaldatoria. Según afirmó Oscar Nuttini, apoderado legal del SOEA, la oferta de Alesa contemplaría tomar un mínino de 600 trabajadores (los actuales), respetando la antigüedad de cada uno de ellos, y con la promesa de ir incorporando más, a medida que crezca la producción. Mientras que la oferta de Productora del Norte pediría que se indemnice a todos los empleados y tomarlos sin antigüedad.

"Además Alesa cuenta con todas las garantías de Omega colombiana y Omega Energy Group, que es una empresa internacional, mientras que los tucumanos presentaron una garantía de oferta por u$s 1 millón nomás", destacó el abogado. Según el sitio TodoJujuy, la oferta de Alesa abarca un proyecto agroindustrial que incluye la producción de etanol, además de la intención de montar una planta de papel.

El acto formal se realizó en el despacho del juez Calderón (Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 9, de San Pedro, Jujuy), con la presencia del fiscal de Estado Mariano Miranda (previamente el juez desestimó la presentación de un grupo de trabajadores para frenar su venta y el recurso presentado por la diputada Alejandra Cejas -PJ-, de recurso de revocatoria). Tanto Miranda como Nuttini destacaron que en el transcurso de cinco días hábiles, la Sindicatura Colegiada y el Comité de Acreedores revisarán consideraciones y se expedirán al respecto. O sea, que feriados de por medio, debería haber una resolución antes del 3 de abril.

La Esperanza es el principal ingenio azucarero de Jujuy, con una producción de 42.000 toneladas de azúcar en 2016, pero desde 2000 se encuentra en un proceso de quiebra. Fue intervenido por la provincia en 2015, con un plan de reducción de personal que llevó de 1000 empleados a cerca de 600 en la actualidad (más de 300 trabajadores pasaron a planta permanente del Estado provincial u optaron por el retiro voluntario o la jubilación).