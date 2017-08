El hogar interconectado, un blanco para los hackers

La "casa inteligente", donde la cafetera y la tostadora se conectan con la alarma del despertador, la TV, el sistema de luces, climatización y agua caliente, parecía hace algunos años parte de una serie de Ciencia Ficción. Hoy podría dar marco al argumento de una película de terror, en la que sólo es preciso que una falla eléctrica, la "caída del sistema" o un virus informático paralicen absolutamente todo. O lo que es peor, que un intruso tome el control de los dispositivos y la información del hogar en forma remota.

La llamada "Internet de las Cosas" (IoT por sus siglas en inglés), que permite la interconexión de diferentes artefactos, es la próxima frontera de la seguridad informática. "Las personas instalan protección en computadoras y laptops, pero rara vez lo hacen en sus smartphones, en los que bajan muchos aplicativos pero casi nunca antivirus. Y de hecho son los dispositivos que más tiempo llevamos encima y cada vez los usamos más para hacer compras y transacciones", afirma Ondrej Vlcek, Chief Technology Officer (CTO) de Avast, la compañía checa de seguridad informática que se fusionó el año pasado con la desarrolladora de antivirus AVG.

El especialista fue más allá y vaticinó que "el próximo blanco del cibercrimen será el hogar interconectado, ya que resultará fácil y redituable para los hackers acceder a datos personales de los usuarios a partir de cualquier electrodoméstico. La modalidad que más está creciendo es el "ramsomware" o secuestro de información a cambio de un pago en la moneda virtual Bitcoin, con lo que es más difícil seguir la pista del dinero", apuntó el especialista.

La consultora Gartner predice que en 2020 habrá en el mundo 25 mil millones de dispositivos conectados (casi tres por habitante del globo), y esto planteará un enorme desafío para la seguridad y la privacidad. "Hoy, si bien hay muchos dispositivos automatizados, aún no están interconectados en la modalidad M2M máquina a máquina, sin la intervención de una persona", explica Gabriel Filippa, docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral. "Sin embargo, esta posibilidad está cada vez más cerca, y la Unión Internacional de las Telecomunicaciones está trabajando con empresas y expertos internacionales en la elaboración de estándares para IoT y para cambiar el protocolo de conexión (IP) de la versión 4 a la 6 (Ipv6) y así ampliar la cantidad de direcciones posibles a nivel mundial.

Para Leslie Ashton, especialista en ciberseguridad de la consultora informática Druidics, "Internet de las cosas traerá beneficios, como poder olvidarse de apagar el horno cuando la comida esté lista o usar reconocimiento facial para entrar a casa en lugar de buscar las llaves", pero también implicará riesgos. ¿Qué pasaría si las cámaras de video integradas a alguno de estos dispositivos caen en control de extraños?, se pregunta.

Según un reporte de la desarrolladora de antivirus Symantec, la mayoría de los dispositivos en los hogares no son seguros. La firma detectó contraseñas débiles o falta de actualización de antivirus y parches informáticos en alarmas, televisores smart, routers de banda ancha, cerraduras inteligentes y detectores de humo, entre otros.

Sin embargo, "el mejor antivirus es inútil si no está actualizado o usamos una contraseña débil -concluye el ejecutivo de Avast- por eso la protección más efectiva es humana y no solo tecnológica".