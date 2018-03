El grupo chileno Luksic reduce sus negocios en el mercado argentino

El grupo chileno Quiñenco acaba de salir del negocio de producción de envases flexibles en Argentina. Lo hizo mediante la venta de su filial Tech Pack al gigante australiano Amcor Holding en el marco de una operación que abarca otros países de América latina y que engloba un monto cercano a los u$s 435 millones.

Quiñenco es la matriz empresaria de la familia Luksic, una de las más importantes en el país vecino, y que participa en una gran cantidad de sectores económicos tanto en su país como en varios mercados latinoamericanos. En el caso del negocio de envases flexibles, del cual ahora se desprende, lo venía haciendo a través de Alusa en Chile, y de Aluflex en Argentina, ambas sociedades controladas por Tech Pack.

Quiñenco además, posee el 50% de Empaques Flexa en Colombia, y es dueña de Perulplast, en Perú. En Argentina también compite en el mercado cervecero a través de CCU, dueña de las marca Schneider; Budweiser; Heineken; Imperial y Palermo, entre otras. Si bien su market share está lejos del líder, AB Imbev con sus marcas Quilmes y Brahma, CCU se ha convertido en un importante jugador en este negocio.

La semana pasada se conoció la información sobre el deal cerrado por Quiñenco mediante el cual cederá su operatoria en el mercado regional de producción de envases flexibles para diferentes industrias como la alimenticia y farmacéutica al principal productor de este tipo de packaging del mundo.

Según la información, la transacción producirá para Tech Pack una utilidad en torno a los u$s 50 millones, mientras que Quiñenco percibirá una ganancia antes de impuestos de u$s 33 millones. En el caso de Aluflex, tiene planta en San Luis, la cual a partir de ahora pasará a manos de Amcor Holding. "Tech Pack dejará de tener participación directa e indirecta en el negocio de producción y comercialización de envases flexibles", dijo Quiñenco en una carta enviada al ente regulador de valores chileno. Alusa es actualmente la principal productora de envases flexibles de América Latina, con ventas por u$s 376 millones.

De acuerdo a los datos aportados por la familia chilena, el acuerdo está sujeto al aval de los organismos antimonopolio de los países donde opera Tech Flex e impone además a Quiñenco que no participe en el negocio de envases flexibles durante un plazo de tres años. Quiñenco es uno de los mayores y más diversificados conglomerados empresariales de Chile. Gestiona activos por u$s 70.600 millones, correspondientes a su participación en empresas en sectores financiero; bebidas y alimentos; manufacturero; energía; transporte y servicios portuarios y navieros. Con el 81% de la propiedad, la sociedad es la matriz de las inversiones financieras e industriales del Grupo Luksic. El porcentaje restante está en poder de accionistas minoritarios. Su capitalización de mercado ascendía a u$s 3300 millones.