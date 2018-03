El gobierno porteño advierte a Uber que sólo podrá operar "si cumple con las leyes"

Luego de la polémica por el desembarco del servicio de Uber en Buenos Aires, ayer se conoció la opinión del jefe de Gobierno porteño. Horacio Rodriguez Larreta, quien señaló que el sistema que conecta a pasajeros con automovilistas particulares podrá operar en la Ciudad "si cumple con la ley", y aclaró que la empresa que lo ofrece "todavía no presentó ni un papel". Agregó que "hay que cumplir con la ley que requiere una cantidad de requisitos para poder llevar pasajeros en la ciudad, que los taxis y remises cumplen. Hay un tema de garantizar la seguridad de la gente", advirtió en declaraciones radiales. Sin embargo, aclaró estar totalmente a favor de la modernidad, pero que cumpla con la ley. "No se puede tener un coche que cumpla con los requisitos para llevar pasajeros y otro que no. Quien se adecue a las normas podrá hacerlo sin problema", señaló

En tanto, el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, expresó que "dentro de las leyes, de los cuidados y de la generación de innovación en el marco de las normativas vigentes, todo será bienvenido. Hay que cumplir las normativas vigentes que existen para el transporte público de pasajeros, y que la cumplen los trenes, colectivos, taxis y remises, Para todos es igual".

Uber es una aplicación móvil que conecta a una persona que requiere un servicio de transporte privado con otra que se lo puede ofrecer.

Este servicio nació en 2009 en los Estados Unidos y ya está presente –no sin disturbios y polémica– en unas 400 ciudades de diversos países, varios de ellos son latinoamericanos. "Bienvenido el transporte público que cumpla con la ley, sino es una competencia desleal", indicó Rodríguez Larreta.

Desde el domingo, cuando Uber lanzó su convocatoria a conductores para adherir a la aplicación en Buenos Aires, se anotaron más de 10.000 personas. "Para fin de año, Uber espera generar oportunidades económicas para más de 30.000 personas", detallaron voceros de la empresa.

La llegada de Uber es inminente, según destacó la gerente de Comunicación en América Latina de Uber, Rocío Paniagua. Y para defenderse de las crítica aseguró que la idea no es que la gente se baje de un taxi. "La ciudadanía nos recibe con los brazos abiertos. América latina está siendo una de las regiones de más crecimiento con más éxito de la compañía, por ejemplo México es el tercer mercado más grande en el mundo para Uber", dijo Paniagua en declaraciones a radio Belgrano y aclaró que la compañía paga impuestos. En México, por ejemplo, Uber destina el 1,5% de cada viaje a un fondo de movilidad que cubre a los taxis.

En tanto, funcionarios de los municipios de La Plata, Córdoba Capital y Santa Fe descartaron que Uber pueda ofrecerse en esas ciudades, ya que entienden que el servicio no garantiza las condiciones de seguridad de los vehículos ni de los pasajeros. El secretario de Transporte de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, Julio César Waisman, manifestó que no hay ninguna posibilidad de habilitar a Uber porque "no está regulado". En ese sentido pidió tranquilidad a los taxistas y remiseros que habían amenazado con medidas de fuerza para evitar su incursión local. "El régimen normativo municipal no contempla el funcionamiento de un sistema de las características como Uber", afirmó el funcionario municipal.