"El costo argentino es caro no por la mano de obra sino por la ineficiencia del sector"

Tras los aumentos decididos por el Gobierno durante el año pasado, el sector energético avanza hacia un nuevo horizonte, que según Martín Genesio, presidente de AES Argentina, tiene dos pilares: lograr mayor eficiencia productiva y una generación más saludable con el medio ambiente. Según el punto de vista de este ejecutivo, que dirige una compañía que en el país se extiende con nueve plantas de generación de energía eléctrica, con una capacidad instalada de 3600 Mw, el camino de quita de subsidios gradual que eligió el Gobierno fue el correcto. "A fines de este año, del costo total de producción de energía, el usuario privado va a terminar pagando el 50%. Creo que la meta se va a cumplir", afirma, aunque destaca que el mayor éxito fue haber llevado el tema "a la mesa de los argentinos". Valora los esfuerzos puestos en las nuevas licitaciones, tanto en convencionales como en renovables, al tiempo que reclama un marco regulatorio más estable y un esfuerzo para lograr mayor eficiencia para bajar el costo de generación. Sin embargo, destaca el interés de inversores extranjeros en el sector, algo que percibió en el bono que lanzó la empresa en enero, por un total de u$s 300 millones.



–¿Cuál fue el objetivo de ese bono?

–El objetivo particular es refinanciar deuda y capital de trabajo. Se emitió a una tasa del 7,75%, a siete años, pero lo importante es que hicimos un road show de tres días donde nos reunimos con más de 70 inversores grandes en Nueva York, Los Ángeles, Boston y Londres, y la verdad es que vimos un interés enorme por el país, por el sector energético y por la empresa.

–¿A qué se debe ese interés?

–El cambio de políticas tiene que ver, y fundamentalmente el sector energético es uno de los que más oportunidades está dando y va a dar en el país. Es un sector que necesita de muchísima inversión, que necesita diversificar la matriz y eliminar la necesidad de importar la energía cara, con lo cual brinda oportunidades enormes.

–El Gobierno habla de una necesidad de u$s 30.000 millones en inversiones a 10 años...

–Lanzó un plan al 2025 en el cual está previendo la instalación de 12.500 Mw nuevos convencionales, que vendrían a reemplazar buena parte de la capacidad instalada que hoy está obsoleta, y 12.500 Mw de energía renovable, lo que representarían esas inversiones. Creo que faltaría una sola cosa que es llegar a un marco regulatorio que permita este tipo de inversiones a largo plazo. Entiendo que se está yendo a eso. Como ejemplo, el año pasado el Gobierno sacó dos licitaciones y entre las dos adjudicó casi 6 gigavatios nuevos de energía. A 10 años se espera la instalación de 25 gigas nuevos.

–¿Presentaron algún proyecto a esas licitaciones?

–Presentamos dos manifestaciones de interés en energía convencional. Una consiste en cerrar el ciclo combinado de la central termoeléctrica de Guillermo Brown, y otra de instalación de un ciclo combinado nuevo en la planta de San Nicolás. Hay probabilidad que presentemos alguno de estos proyectos en la próxima licitación este año, con montos de alrededor de u$s 500 millones cada uno. En energías renovables no participamos directamente pero estamos abocados a trabajar con algunas empresas que fueron adjudicadas, estudiando posibilidades de asociación y trabajando en proyectos pensando en la segunda ronda licitatoria que debería salir a fines de este año. Las inversiones en energía renovables van a llegar, no por moda, sino por el simple hecho de que hoy son más baratas que las convencionales. Si uno mira el desarrollo que tuvieron en otros países, no tiene más que imaginar que el futuro es promisorio.

–¿Cuáles son las dudas que hoy tienen los inversores a la hora de apostar por este sector?

–En lo que tiene que ver con el costo laboral, la Argentina es un país caro, pero entiendo que estamos en la buena senda, no en la reducción del costo sino en la mejora de la eficiencia. El energético es un sector muy costoso pero no por lo laboral sino por la ineficiencia de tener máquinas obsoletas, que usan combustibles caros, y eso es lo que se tiene que eficientizar. Todo el mercado está apuntando a eficientizar las operaciones para bajar los costos. La seguridad jurídica siempre es una preocupación.

–¿Cómo analiza el acuerdo al que llegó el Gobierno en Vaca Muerta?

–Creo que es muy positivo porque agrupa a varios sectores, como empresas, sindicatos y entes gubernamentales. Y además el acuerdo apunta a eficientizar el sistema. En lo que es costo de mano de obra Argentina no es un país caro. Es más bien caro producto de la ineficiencia del sector, que tiene que ver con falta de inversión.