"El consumo todavía no ha despegado, pero somos muy optimistas"

Con 25 años en el mercado local y liderazgo en varias categorías, la compañía global Kimberly-Clark asegura que la coyuntura económica en la Argentina no les impide continuar sus planes de crecimiento y que ya observan indicios de recuperación en la caída del consumo. Con marcas como Huggies, Scott, Kotex, Kleenex y Plenitud, producen localmente en sus plantas de San Luis una de las más grandes de la empresa en América Latina, Bernal y Pilar. En los últimos 25 años invirtieron más de u$s 600 millones.



¿Cómo evolucionó la compañía en la primera parte del año, en un marco de caída del consumo?

Definitivamente no escapa a una realidad donde las categorías de consumo masivo están tardando en recuperarse. Pero dentro de este contexto, no sólo somos muy optimistas en cuanto al futuro, sino que estamos con una agenda muy fuerte de crecer y expandir el negocio.

Es claro que el marco todavía no ha despegado de la manera que creemos que va a pasar, pero definitivamente somos muy optimistas no solamente de las condiciones del contexto sino también de la perfomance de nuestras marcas.



¿En qué variables están viendo indicios de recuperación?

Estamos en el país hace 25 años. El mercado argentino lo conocemos todos. Tiene sus ups and downs pero hoy vemos que como país se están discutiendo los temas correctos y no tenemos dudas de que la cosa va a ir mejorando y eso se va a reflejar en el consumo. Simplemente si se comparan los índices generales de consumo, cómo está hoy y cómo estaba el año pasado, la tendencia es distinta a cómo veníamos en el pasado.



¿Qué planes de expansión y de crecimiento tienen?

Nosotros participamos en el negocio de pañales infantiles, papeles, protección femenina y en cada una de estas categorías hoy estamos con una muy buena performance y con números que nos permiten ser optimistas sin entrar en datos puntuales. La innovación es uno de nuestros ejes y constantemente tenemos planes para seguir expandiendo nuestra oferta a nuestros consumidores. La agenda de innovación es el motor de nuestros planes para adelante



En un momento de menos consumo, ¿cómo adaptaron su estrategia al contexto?

No renunciamos al principio de calidad y es más que un slogan. Pero definitivamente según el contexto nos aseguramos de tener productos que satisfagan las necesidades de todo el espectro amplio de consumidores; asegurarnos que ese producto superior pueda estar al alcance de todos nuestros consumidores. Es un foco que ponemos.



La Argentina es un mercado donde las primeras marcas siempre tuvieron mucho peso, ¿ven un cambio ahora?

No hay tendencias groseras que hayan cambiado. En las distintas etapas, uno puede cambiar un poco más un pañal o un poco menos, y por eso nuestra preocupación es que el consumidor pueda elegir realmente cuál es la solución que les conviene.



¿Y hay variación en los canales donde los clientes eligen comprar?

No hay grandes cambios en ese sentido. Tenemos una posición muy fuerte en supermercados, mayoristas, pañaleras, autoservicios, canal tradicional y trabajamos muy codo a codo. En Bernal contamos con una usina donde nos juntamos y desarrollamos planes en conjunto con cada uno de los distintos canales con los cuales operamos. Nos sentamos con nuestros principales clientes, discutimos abiertamente oportunidades de crecimiento, e implementamos planes en conjunto para hacer crecer las categorías. Es un centro de avanzada.



¿Aparecieron segundas marcas o nuevos jugadores en las categorías donde participan?

Dependiendo el canal, en todas las categorías donde participamos somos número uno o dos. No hay cambios todos los días, son mercados más estables. Hay cambios menores pero nada significativos.



¿Cuál es el principal desafío para las marcas?

Estamos en una etapa de expandir nuestros negocios y ese es el desafío. Crecer en los mercados que hoy estamos operando.