El campo asume la crisis pero reclama no ser otra vez la variable de ajuste

Desde el presidente de la Sociedad Rural (SRA), pasando por el senador Alfredo de Angeli hasta el presidente de Coninagro, distintos dirigentes relacionados con el campo reconocieron la frágil situación económica que atraviesa el país, y que afecta de manera directa a la economías regionales. Así y todo, volvieron a reclamar "no volver al pasado" con el tema retenciones.

En este sentido, Daniel Pelegrina, titular de la SRA sostuvo que el campo "no debe ser visto como una fuente apetecible e inagotable de recursos fiscales", al tiempo que reclamó que sí se lo tome al sector como un aliado estratégico "en la construcción de un proyecto viable y sustentable". El directivo recibió el apoyo político del jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con quien encabezó el acto simbólico de apertura de la 132 Exposición Rural de Palermo, con el tradicional corte de cintas.

Entre ambos hicieron un llamado a la dirigencia política para que "considere el esfuerzo del campo por el país". "Invitamos a la dirigencia a que vengan y charlen con todos los criadores, con los constructores de la maquinaria, con los proveedores de servicios para mostrarles justamente la otra cara de la moneda. Acá tenemos todo el despliegue de calidad, innovación, tecnología, de lo que hacemos día a día desde el campo", manifestó Pelegrina.

Al acto también asistieron el ministro de Agroindustria de Buenos Aires, Leonardo Sarquís; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Guillermo Bernaudo, y los presidentes de las comisiones de Agricultura del Senado, Alfredo De Angeli, y de Diputados, Atilio Benedetti, entre otros. El propio De Angeli reconoció el "momento duro" por el que está pasando el país y afirmó: "El campo siempre va a reclamar porque necesita cosas, pero vamos despacio porque venimos de un país devastado", sostuvo mientras enumeró que "en el pasado se tuvo la peor cosecha de trigo de la historia, con todos los mercados cerrados, que de a poquito hay que seguir abriéndolos".

Por su parte, Carlos Iannizzotto, Presidente de la confederación cooperativista Coninagro, volvió a marcar la situación de las economías regionales que "están atravesando un mal momento", que no alcanza con el empuje exportador para repuntar. En diálogo con la agencia NA explicó que las economías regionales se encuentran mal porque "si bien se han incentivado las exportaciones, abrir nuevos mercados externos lleva tiempo y no lo tienen. Al no ser commodities no se logran de un día para el otro sino que llevan un proceso que en la Argentina insume tiempo y el problema es que en tres o cuatro meses te cambian las variables", expresó y agregó que en el sector de la vitivinicultura, por ejemplo, "necesitamos previsibilidad porque cuando uno va a cerrar un negocio en el exterior las pautas cambian".

Sin embargo, el directivo enfatizó que "lo importante es la unidad que se está tratando de fortalecer entre los integrantes de la Mesa de Enlace, la unidad con el Gobierno Nacional y con los Gobiernos provinciales".

Respecto a las novedades, el ministro Sarquís ratificó que Buenos Aires tendrá un estándar único sanitario para fin de año en cuanto a la ganadería, una demanda que surgió tras la última reunión de la Mesa de las Carnes. "La provincia se comprometió a tener el estándar para fin de año; se va a terminar la revisión de los frigoríficos que estaban en proceso de mejora junto con el Senasa", manifestó. También expresó que la siembra de trigo "lleva muy buen ritmo", y que con la "ayuda" del clima los números marcarán unas 20 millones de toneladas. "La Provincia es la mitad de ese total y estos resultados inyectarán importantes ingresos y generarán empleo en toda la cadena", afirmó.