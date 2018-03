El automovilismo presiona para ofrecerle al Gobierno un nuevo programa oficial

El deporte motor sigue rugiendo, pero esta vez contra el Gobierno nacional.

El encuentro entre Fernando Marín y las autoridades de doce categorías en el que el funcionario reconoció que iban a pagar $ 50 millones para el Automovilismo para Todos pero que no se sumarían categorías al subsidio, estalló una guerra que fue sumando intensidad.

"Fue una reunión extraña. Nos citó en Rond Point para decirnos que no había nada para nosotros y que los $ 50 millones eran para la ACTC", contó uno de los asistentes al encuentro. "Nosotros, a partir de eso, pedimos que no le pongan que es ‘para todos’, porque no es así, es sólo para el TC", agregó la misma fuente.

Ese fue el primer chispazo. Pero no acabó ahí, Alejandro Urtubey, presidente del Top Race y hermano del gobernador de Salta y hombre fuerte del peronismo, calificó el modelo que Marín decidió mantener como "un choreo" y apuntó contra el Gobierno de Macri por no modificarlo. "Hay que cambiar el actual contrato. Este deporte siempre fue una actividad que consiguió recursos para financiarse. Me preocupa que el Gobierno, que ya rescindió tantos contratos y tan importantes, quiera mantener –no sé con qué objetivo– el Automovilismo para Todos como está hoy".

José María Traverso es una de las máximas figuras del automovilismo. Retirado, hoy preside la Asociación Argentina de Volantes y es uno de los que apoya que, si no hay una modificación del programa, se le cambié el nombre. "La gente no entiende que es sólo para unos y te dicen "ustedes corren con nuestra plata" y no es así".

Traverso reconoció el malestar. "Hay 340 categorías y sólo subvenciones a dos, es lógico lo que dice el resto".

Pero, además de la incomodidad con la que se fueron de Rod Ponit – "nos citó para decirnos que seguíamos afuera, una locura"– el enojo fue creciendo porque le enviaron cartas a Fernando De Andreis, secretario de la Presidencia oficina de la que ahora dependen Fútbol y Automovilismo para Todos, pidiendo un encuentro con el funcionario "jefe" de Marín.

Hasta el viernes pasado no había una respuesta formal por parte del funcionario pero el enojo llegó a su despacho y hay una promesa de ser recibidos esta semana.

Los empresarios llevarán una propuesta de un nuevo Automovilismo para Todos que, básicamente, reduce en $ 20 millones el costo del programa

"Le vamos a llevar un modelo en donde el costo sería de $ 32 millones y sólo por este año. Además, que se unan las dos productoras, Carburando y La Corte –las productoras que son del Grupo Clarín y de Grupo Indalo respectivamente tienen el contrato de televisación–", explicaron fuentes a El Cronista.

Además, en este nuevo plan el Turismo Carretera volvería a la pantalla de Canal 13, y el resto sería transmitida por la TV Pública.