El aumento que faltaba: el estacionamiento privado en Capital Federal subió 20%

Por si algo le faltaba al ajustado bolsillo de los argentinos, el valor de los estacionamientos privados también se suma al listado de servicios que remarcará su cuadro tarifario.

Durante los próximos días los garages costarán hasta un 20% más, siguiendo de este modo la tendencia que se viene registrando desde hace varias semanas en alimentos, colegios, naftas y medicina prepaga, entre varios otros ítems.

Incluso, algunos propietarios de estacionamientos privados sorprendieron a los automovilistas con la noticia apenas comenzado febrero y ya hicieron entrar en vigencia las nuevas tarifas.

Con estos movimientos, hay zonas de Capital Federal en las que el costo del estacionamiento por hora llega a los $ 150, en tanto que el precio mensual puede alcanzar los 2600 pesos.

Los propietarios consultados advierten que la gran mayoría de las playas ya implementó este incremento o está a punto de hacerlo, aunque advierten que otros lo harán a partir de marzo, "aunque será una gran minoría; la situación no está como para seguir absorbiendo costos".

"La estructura de costos es cada vez más compleja y sostenerla demanda un costo importante. La inflación nos pega en todos lados, y llega un momento en el que si no aumentamos muchos no podrían subsistir", dijo a El Cronista uno de los referentes del sector.

Si bien los incrementos de los garages ya se transformaron en un clásico de los últimos años, la complejidad pasa ahora por ver cómo pegan la gran cantidad de aumentos tarifarios que se dieron en todos los rubros, aunque muy en especial en los servicios públicos, con alzas de hasta el 500% en la luz y otro tanto que se espera que ocurra con el agua y el gas.

"Este 20% tiene que ver con las subas que se dieron entre fines del año pasado y principios de este, aunque de ningún modo alcanza para equipararlas. De todos modos, la gran incógnita ahora pasa por ver cómo haremos para manejarnos con tarifas de servicios públicos que se incrementaron fuerte y lo seguirán haciendo, y con paritarias que todavía nadie sabe en qué punto se van a ubicar", explicaron las fuentes.

Consultado respecto de las posibilidades de que se vuelvan a producir aumentos, el empresario dijo que "lamentablemente todo indica que vamos a tener que manejarnos en un contexto inflacionario, por lo que no tenemos chances de pensar en mantener los precios inamovibles".

Si los movimientos de precios no cesan, en el sector estiman que "para antes de que finalice el primer semestre" se podría observar una nueva suba de tarifas.

Es que dentro de ese lapso tendrá lugar la paritaria del gremio el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires (Soesgype), por lo que no caben dudas de que se sucederán otros incrementos en los próximos meses.

El año pasado el segmento de los estacionamientos privados mostró un fuerte movimiento, registrando incluso subas que superaron el 50 por ciento.