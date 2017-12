El arte argentino sumó u$s 800.000 en subastas de obras latinoamericanas

En Nueva York, se recaudaron u$s 32 millones por 276 obras en tres subastas. De Arte argentino fue u$s 800.000 lo vendido con 13 obras de León Ferrari, Antonio Seguí, Benito Quinquela Martín, Florencio Molina Campos, Gyula Kosice y Cánovas. La figura del remate fue el colombiano Fernando Botero de quien se ofrecían demasiadas obras (30).

Encontraron comprador el 60% en u$s 6,5 millones, su promedio de venta es muy bueno en u$s 360.000. Del fabuloso uruguayo Pablo Atchugarry se vendieron las tres obras ofrecidas. Ya es un artista que participa en todo tipo de subastas de arte contemporáneo y es universal su mercado. La obra más cara fue un Rufino Tamayo vendido en u$s 1,9 millones.

No se vendió el retrato de Diego Rivera que estaba tasado en u$s 3 millones. Gran precio para una obra del brasilero Emilio Di Cavalcanti que se vendió en u$s 1,6 millones y del uruguayo Torres García todo encontró comprador. Gran sorpresa fue la venta récord de una obra del argentino Luis Tomasello -que alcanzó los u$s 250.000- y una obra de Julio Le Parc, que está de visita en el país, en u$s 100.000. El 72% de lo ofrecido encontró comprador.

En Buenos Aires, durante noviembre se realizaron 10 subastas de arte nacional con buenos precios. En Azur, se vendió un gran porcentaje y con altos precios para Noé, Nigro, Mac Entyre y Enio Iommi. Roldán lidera el segmento de arte moderno y logra estupendos precios por todo lo que presenta. García Uriburu en u$s 76.000, Kazuya Sakai en u$s 32.000, una obra de Pombo en u$s 30.000, un Macció en u$s 31.000, y en más de u$ 20.000 obras de Norberto Gómez, Luis Benedit, Alfredo Hlito, Pablo Siquier y Luis Seoane.

Muchos grabados de Antonio Berni se han vendido en este mes con precio promedio de u$s 15.000, consolidándose como el grabador más cotizado de nuestro país. Buenos precios por obras de Aquino, Quirós, Lynch, Quinquela, Victorica, Forner, Soldi y del recordado Rogelio Polesello en otras subastas. Aún faltan ventas en Martín Saráchaga con gran cantidad y calidad de obras, con un histórico Reinaldo Giudici que ilustra la tapa del catálogo, también en lo de su tío Juan Antonio, en Arroyo, en Azur, en Bullrich, Gaona, Wernicke y en Naón donde hay un lindísimo Nicolás García Uriburu, además de buenos muebles, como es tradicional en la casa de la calle Guido.

Cada año es más difícil conseguir buenas obras para subastar y algunos artistas como Fader, Quirós, Malanca, Malharro, Soldi, Lynch, Gramajo Gutiérrez, Pettoruti y Berni, aparecen poco en la oferta y son los más buscados.

Hay un renacer de la escultura y pocas obras que se ofrecen de Fontana, Curatella Manes, Lagos e Yrurtia, que son demandadas por los coleccionistas. Las exposiciones individuales de artistas en galerías han sido pocas en el año. Los costos hacen difícil que los artistas expongan. Superan los u$s 10.000 y pocos están en condiciones de asumirlos.

Galerías tradicionales de la calle Arroyo solamente han realizado este año una exposición y deseamos que el próximo año sean muchas más.

El interés se ha demostrado en la noche de los Museos y en la gran concurrencia a la muestra de Miró en el Museo Nacional, la de Lazzari en el Museo Quinquela y la de mejicanos en el MALBA. Ahora podemos disfrutar de una muestra muy buena de Auguste Rodin en el Museo Nacional de Bellas Artes, que está realizando una gran tarea bajo la dirección de Andrés Duprat y su equipo.

Hay también una buena exposición de Fray Guillermo Butler en la Fundación OSDE de la calle Suipacha.

En el verano la mayoría de las galerías realizan exposiciones colectivas mostrando las obras más importantes de su acervo. Pocas ciudades tienen tantas exposiciones de arte como Buenos Aires, somos unos privilegiados los porteños.