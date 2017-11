El Ingenio La Esperanza pasa a manos de un grupo colombiano

El Gobierno de Jujuy anunció que llegó a un acuerdo con el grupo colombiano Omega Energy International para la venta del Ingenio La Esperanza, ubicado en la localidad de San Pedro. El monto abonado por la firma sería de u$s 85 millones de contado (o u$s 100 millones a cinco años), con un convenio de inversión por alrededor de u$s 350 millones para los próximos años.

La firma del acuerdo sin embargo será mañana. Pero el propio ministro de producción provincial, Juan Carlos Abud Robles, confirmó en conferencia de prensa lo que presentó como el comienzo de una nueva etapa para la recuperación del Ingenio.

"Hemos alcanzado un acuerdo. El viernes se va a realizar la firma de la venta para poder entregarlo lo antes posible y comenzar con las inversiones, la interzafra y todo el proyecto. Estamos satisfechos con todo este arduo trabajo, saben que buscamos inversores y hemos tenido que revertir muchas decisiones que se han tomado equivocadas en gestiones anteriores, que han ido deteriorando y perjudicando hasta llegar un límite de un déficit de $ 662 millones y 1330 empleados cuando nos hicimos cargo. Queremos terminar con la agonía y la incertidumbre de 17 años", explicó aludiendo a que el establecimiento declaró la quiebra allá por 2000. A partir de ahí, La Esperanza transitó el camino de la quiebra y hasta un intento de rescate del gobierno kirchnerista, con pedido de auxilio financiero y nuevos inversores que finalmente no prosperaron. Intervenido por la provincia, en 2015 produjo 65.000 toneladas de azúcar, que en 2016 pasó a 42.000 toneladas, aunque la producción está basada mayormente en bioetanol. "Veo un ingenio y una región pujante, aprovechándo la rentabilidad que está dando el precio del bioetanol y del azúcar, que cuando nosotros lo recibimos estaba en $ 2 y hoy está cerca de $ 10", destacó.

Sin embargo, el atractivo de la empresa pasa por las tierras que ocupa: los activos incluyen 9000 hectáreas de caña, que pueden extenderse a unas 20.000 hectáreas, unas 40.000 hectáreas forestales, 9000 para ganadería y más de 1000 de cítricos. "Tuvimos que regularizar más de 1600 inmuebles que tiene el ingenio, comodatos y ocupaciones que hubo que hacer un relevamiento y un censo, uno por uno de todos los inmuebles", contó Abud Robles.

También se refirió a la cantidad de empleados y al conflicto en puerta con el sindicato ya que de los cerca de 1000 empleados que actualmente posee el ingenio sólo quedarán 600. Es decir, que más de 300 empleados quedarán fuera y pasarán a planta permanente del Estado provincial.

"Unos 600 empleados han sido seleccionados para que continúen trabajando, a través de un censo que se hizo", destacó el funcionario que agregó que los que están en condiciones deberán hacer uso de la opción de jubilarse, mientras que se habría acordado que en caso de necesidad de tomar más empleados se de prioridad a quienes dejan sus puestos para que vuelvan al ingenio. Se especificó que en un plazo de cinco años se podría ampliar personal hasta 2500 empleados. Omega Energy, por su parte, se presenta como un conjunto de compañías dedicado a la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos, con actividades principalmente en Colombia, pero también en Estados Unidos.