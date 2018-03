El Grupo Techint destina u$s 2300 millones para desarrollar Vaca Muerta

El grupo Techint invertirá u$s 2300 millones en Vaca Muerta en un plazo de dos años que se extenderá hasta 2019. Así se lo anunció ayer Paolo Rocca, CEO del holding local, al presidente Mauricio Macri, durante un encuentro llevado a cabo en Casa de Gobierno y del cual también participaron Carlos Ormachea, presidente y CEO de Tecpetrol; el ministro de Energía, Juan José Arangure; el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y Guillermo Pereyra, líder del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Durante la reunión, los ejecutivos de Techint explicaron los alcances de su plan de inversión, que serán usados en la primera fase del desarrollo de su área gasífera Fortín de Piedra, generando 1000 puestos de trabajo directos y 3000 indirectos.

Del total, Tecpetrol estima que destinará u$s 1600 millones en el desarrollo de pozos de gas no convencional, y otros u$s 700 millones en instalaciones de tratamiento y transporte de gas.

La empresa de Techint se dedica a la generación de energía eléctrica y, además de Argentina, tiene operaciones en Bolivia, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela. Emplea a 2179 trabajadores, factura u$s 260 millones anuales, posee una producción de 1459 m3/d de combustibles, y otros 1477 miles de m3/d de gas. Tiene presencia en tres cuencas: las del Noroeste, la Neuquina, y la del Golfo de San Jorge. Según un comunicado enviado por el grupo tras la reunión con Macri, "esta nueva inversión en Vaca Muerta es una apuesta a una matriz energética argentina con protagonismo del gas". El documento también señala que "la nueva inversión permitirá alcanzar una producción que supera los 10 millones de m3/d".

Según la información, "se planea perforar 150 pozos en los próximos tres años, y el programa contempla contar con tres equipos de perforación en mayo, cinco en septiembre y seis en marzo de 2018".

Fortín de Piedra es un área de 243 kilómetros en donde Tecpetrol tiene el 100% de la concesión de explotación de recursos no convencionales por 35 años desde julio de 2016. El área tiene 10 pozos perforados con una inversión acumulada de u$s 150 millones.

Para Techint, "el desarrollo del gas de Vaca Muerta generará actividad en toda la cadena de valor de bienes y servicios, asociada a la producción de hidrocarburos. Además, Vaca Muerta permitirá potenciar el desarrollo de la industria nacional de bienes y servicios para la industria petrolera".

De hecho, Tenaris Siderca, también del Grupo Techint y fabricante de tubos para industria petrolera mundial, está incorporando 400 personas para abastecer la demanda creciente, tanto del mercado local como internacional.

El holding que preside Paolo Rocca, el hombre más rico de la Argentina, considera que el desarrollo del gas de Vaca Muerta permitirá contar con energía abundante y en condiciones competitivas para los hogares, para favorecer el desarrollo económico e industrial del país, y para lograr el autoabastecimiento energético.

Aseguran también que el gas de Vaca Muerta "es un recurso energético de clase mundial cuyo desarrollo exitoso permitirá contar con energía eléctrica más barata que ninguna otra fuente, y con el más alto contenido nacional en su cadena de valor".