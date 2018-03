El Gobierno confirmó $ 50 millones en Automovilismo para Todos

El gobierno nacional confirmó ayer que continuará el programa "Automovilismo para Todos" y que durante 2016 destinará 50 millones de pesos para la televisación del Turismo Carretera. Ayer por la mañana el flamante titular del programa Fútbol para Todos, Fernando Marín, recibió a un grupo de entidades automovilística que hasta el año pasado no recibieron ayuda del Estado, y les confirmó que en 2016 se mantendrá el mismo esquema.

"No se sabía que iba a pasar este año con el automovilismo, pero finalmente se decidió continuar con el mismo esquema", confió una fuente ligada a las negociaciones. "El Gobierno ya le adelantó a la ACTC que este año destinarán $ 50 millones a este deporte", agregó.

Del encuentro con Marín participaron varias organizaciones pero quienes llevaron la voz cantante fueron el ex corredor Juan María Traverso, presidente de la Asociación Argentina de Volantes, y Alejandro Urtubuey, uno de los nueve hermanos del gobernador de Salta y presidente de Top Race. Ambos ex corredores recibieron la noticia como un balde de agua fría porque afirman que no hay plata para sostener las categorías que no reciben apoyo del Gobierno. "Es competencia desleal" se quejaron frente a Marín, quien blanqueó que este sería el último año del programa, que significó un desembolso de $ 400 millones desde 2012 hasta 2015.

La respuesta de Marín para intentar calmar los ánimos es que el apoyo sería "sólo por este año" y que ya le adelantó a Hugo Mazzacane "que aprovechen este año para buscar esponsoreo privado". Pero esto no conformó a los presentes, que se fueron del encuentro pensando en las posibilidades reales de sobrevivir en un año en el que los costos se disparan de la mano de la inflación y la devaluación.

El otro dato que dejaron trascender quienes participaron del encuentro es que Marín comentó que la decisión de continuar se tomó luego de que desde la ACTC les afirmaran que la no continuidad significaría "300 despidos de la productora que hace la televisación".

Lo que no quedó claro es a qué productora se referían las autoridades de la ACTC, ya que en un principio quien realizaba la televisación del deporte motor era la empresa Pistas Argentinas, propiedad de IronBox S.A., y a la que muchos señalaban cercana a Antonio Aventín. Pero, y aunque en su página web se muestra como la encargada de televisar las carreras, a principios de 2015 fue separada por diferentes "irregularidades".

Asimismo, y según publicó el sitio Eliminando Variables, la última licitación pública efectuada por la Jefatura de Gabinete de Aníbal Fernández en lo que se refiere al programa Automovilismo para Todos fue la 04/2015, que lleva el número de expediente 65124/2014, que tenía como objeto "la contratación de una producción técnica integral en Master Control y coordinación integral satelital en ocasión del desarrollo de cada una de las competencias automovilísticas de la totalidad de las categorías (Turismo Nacional Clase 2, Turismo Nacional Clase 3, Turismo Carretera, Turismo Carretera Pista, Turismo Moura, etc)".

No se conocen los detalles técnicos específicos de esta licitación, aunque sí su dictamen. La ganadora del concurso fue nuevamente La Corte SA, del empresario Cristóbal López, quien accedió a un contrato de 10.774.700 pesos.