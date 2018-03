El Gobierno busca asignar nuevas bandas de espectro radioeléctrico

Después de varias semanas de incertidumbre en el sector, el presidente Mauricio Macri decidió culminar el año con la firma del decreto que permite la convergencia plena en el área de las telecomunicaciones a partir de enero de 2018, lo que permitirá a las empresas del sector brindar de manera simultánea los servicios de televisión por cable, telefonía fija y móvil e internet, posibilidad conocida como cuádruple play.



El primer mandatario rubricó el decreto a través del sistema de firma digital en la localidad de Villa La Angostura, donde se encuentra de vacaciones.



El cuádruple play quedará habilitado en el inicio de 2018 solo en Buenos Aires, Rosario y Córdoba, en tanto que para las demás localidades su habilitación queda a criterio del Enacom.



El decreto, reglamentario de las leyes 26.522 y 27.078, permite generar las condiciones para que ingresen nuevos operadores de telefonía móvil y dispone la asignación de nuevas frecuencias para una mejor calidad de las comunicaciones.



De la misma manera, autoriza a las empresas telefónicas a brindar televisión por cable con un conjunto de condiciones que cuidan la actividad de las cooperativas y pequeñas y medianas empresas hasta 2019 en ciudades de hasta 600 mil habitantes. También habilita a las empresas de televisión satelital a brindar internet satelital.



Entre otros aspectos destacados de la norma, que será publicada hoy en el Boletín Oficial, se encomienda al Enacom realizar un estudio del espectro radioeléctrico para su posterior reasignación en un criterio que, según definió el ministro Oscar Aguad, pone de manifiesto "una clara política de que no se guarda a plazo fijo sino que se entrega al operador", anticipando nuevas licitaciones en 2017.



En particular, se estima que se podrá avanzar con tramos de la nueva banda de seguridad que impulsará el Gobierno, las de 2.5, 2,6 y 900 Mhz, y los espectros que se encuentran actualmente judicializados en los 700 Mhz, que son los casos de las operadoras Arlink y Telecentro.



El decreto busca encauzar el largo debate planteado entre los distintos prestadores del mercado local por el cruce de intereses que mantenían para ingresar en negocios que hasta hoy les resultaban vedados.



Sobre el caso de Nextel, De Godoy explicó que la empresa adquirida por el Grupo Clarín "tiene pedidos de aprobación pendientes ante el Enacom por la compra de empresas del interior del país, y recién a partir de entonces debería sobrevenir el despliegue" de su infraestructura. Si bien este plazo se definirá en una norma reglamentaria posterior, el funcionario será similar al que tuvieron las restantes empresas en la licitación en la que desembolsaron u$s 1500 millones.