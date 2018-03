El Gobierno apura la búsqueda de un comprador para que SOL vuelva a operar

El Gobierno agota sus cartuchos para encontrarle una salida decorosa al conflicto que se le generó tras el cese de actividades de SOL Líneas Aéreas.

Mientras ayer en la sede del Ministerio de Trabajo se intentó llegar a algún punto de acuerdo que satisfaga los pedidos de los 220 trabajadores que se quedaron en la calle, el Gobierno comenzó una rueda de consultas entre algunas empresas para intentar determinar si existen chances de que la empresa rosarina vuelva a volar.

Las fuentes consultadas por El Cronista precisaron que al menos dos fueron las firmas que recibieron el contacto oficial para tantear su interés en operar la aérea. Vía Bariloche –muy fuerte en el mercado de transporte terrestre– y American Jet, una de las pocas que opera en el negocio de los charter aéreo. Algunas versiones también explican que los llamados llegaron incluso a London Supply –que tiene a su cargo la concesión de los aeropuertos patagónicos–, aunque esto último no pudo ser confirmado.

La determinación del Gobierno de realizar estos intentos no tiene que ver estrictamente con que tuviera la certeza de que de esos contactos podría llegar una solución, sino que tiene más que ver con que es donde, entiende, podría haber alguna empatía con el negocio, ya que en mayor o menor medida tiene cercanía con él.

Hay que tener en cuenta que SOL Líneas Aéreas no quebró sino que cesó sus actividades, por lo que el potencial proceso de ventas no sería engorroso desde lo legal.

Esta búsqueda, sin embargo, tiene otra lectura, no tan positiva para los trabajadores de la empresa. Como afirmaron las fuentes consultadas, los actuales propietarios de SOL no tienen ya ninguna intención de continuar con la operación. En primer lugar, porque mantiene una deuda cercana a los $ 40 millones con el Estado, un rojo que no está en condiciones de revertir. Además, Air Nostrum, su socia española, ya no tiene intenciones de continuar en la Argentina, y se había transformado en su principal sostén económico.

Esta postura de la empresa rosarina fue incluso la que quedó bien clara ayer en la reunión que directivos de SOL mantuvieron con sindicatos aéreos y el Ministerio de Trabajo.

Otra de las variables en las que llegó a analizar el Gobierno es la absorción de los 220 empleados por parte de la propia Aerolíneas Argentinas y LAN Argentina. Al menos por el momento, esta posibilidad no tuvo mayor recorrido aunque habrá que ver qué ocurre en caso de que la posibilidad de que la empresa siga trabajando no prospere. Ayer, incluso, nada se habló de la posibilidad de que se concrete alguna operación de venta.

La empresa aérea cuenta con seis aviones en su haber, aunque sólo cuatro estaban en funcionamiento.

SOL Líneas Aéreas anunció el cese de sus operaciones tras recibir la notificación por parte de Aerolíneas Argentinas y del Ministerio de Transporte de la Nación, de la rescisión del Acuerdo de Cooperación que mantenían con la aerolínea de bandera, suscripto el 11 de agosto de 2015.

Para la compañía nacida en Rosario es contrato fue clave ya que le representaba un importante recurso en medio de una situación económica delicada.