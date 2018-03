El Gobierno abrió una investigación para analizar la denuncia contra OSDE

Tras la denuncia sobre una supuesta evasión fiscal y maniobras de defraudación al Estado con dinero del sistema sanitario público por parte de OSDE, el Gobierno inició una investigación para analizar el caso que fue presentado ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación por Swiss Medical.

El dueño de la prepaga, Claudio Belocopitt, acusa a su competidora de no abonar impuestos desde hace dos décadas amparándose en una ley que le permite a las obras sociales no hacerlo a pesar de competir en el mercado de la medicina privada, que sí deben adecuarse a las obligaciones fiscales. Según el empresario, por este "incumplimiento" OSDE adeudaría $ 10.000 millones al Estado. Belocopitt también aseguró que OSDE incumple con su rol de agente de retención que la obliga a girar el 15% de lo que percibe por sus servicios a un fondo de redistribución solidario creado para financiar tratamientos de alta complejidad, suma que calculó en $ 16.000 millones.

Al respecto, Luis Scervino, titular de la SSS, admitió a El Cronista la existencia del juicio contra OSDE por este incumplimiento que ya lleva 18 años y explicó que el organismo envió un grupo de cinco síndicos a analizar los libros, los balances y la situación contable de la obra social. "OSDE va a tener que pagar lo que corresponda" sostuvo y adelantó que la semana próxima podrá comunicar una cifra exacta. De todos modos, aclaró que el monto es menor a lo calculado por Swiss Medical en la presentación administrativa que entregó a la SSS para denunciar el caso. Para Scervino la deuda rondaría los $ 12.000 millones.

También admitió que le dio intervención a la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social, a cargo de Gabriel De Vedia, para estudiar posibles responsabilidades de funcionarios anteriores que no reclamaron la deuda. Según el funcionario, las autoridades de OSDE aceptaron trabajar junto a los síndicos y dijo que "ahora queda evaluar el monto y cerrar un acuerdo de pago". Aclaró que será el juez que lleva la causa quien deberá homologar el eventual acuerdo al que lleguen OSDE y el Estado para cancelar la deuda.

Preguntado sobre la posibilidad de intervenir la empresa, el funcionario dijo que esa es una decisión que no le compete tomar al organismo que preside. "La debería tomar el Poder Ejecutivo, es una probabilidad pero que no depende del organismo que presido", añadió. En cuanto a la denuncia por evasión fiscal, Scervino relativizó la presentación de Swiss Medical al sostener que OSDE es una obra social y una asociación civil sin fines de lucro que no paga Ganancias, por ejemplo. "Está amparada en ciertas eximiciones tributarias, tiene un marco impositivo diferente", sostuvo. Por eso consideró que debe ser el Congreso el que decida cambiar estas prerrogativas, modificando las leyes actuales para que las prepagas puedan tener un marco tributario similar. "Hoy, existe un marco legal que legitimiza las exenciones de OSDE", señaló.

Por su parte, Víctor Cipolla, vocero de OSDE, admitió que la empresa está trabajando junto a la SSS para llegar a un acuerdo de pago. "Nos avenimos a lo que nos pide el organismo, aunque podríamos no haberlo hecho. Hemos ofrecido a los síndicos nuestros libros, cómo previsionamos esa deuda, los balances, les dimos todo", sostuvo. Anticipó que OSDE podría cancelar lo que se le reclama mediante un acuerdo de pago en cuotas, aunque aclaró que cualquier arreglo al que se llegue "debe ser homologado por el juez de la causa". Dijo además que OSDE "hace años que quiere terminar con este juicio, pero por diferentes razones ningún funcionario hasta ahora se animó a cerrarlo".