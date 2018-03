El Banco Hipotecario se quedó con el emblemático edificio Del Plata por más de u$s 68 millones

Eduardo Elsztain, durante la subasta, sostiene el monto de su oferta por u$s 68 millones

El Banco Hipotecario es el nuevo dueño del emblemático Edificio del Plata, estratégicamente ubicado en Carlos Pellegrini entre Sarmiento y Perón, a metros del Obelisco porteño. El Hipotecario, que pertenece a Irsa la empresa presidida por Eduardo Elsztain se quedó con el edificio por u$s 68.114.000, en un remate realizado ayer por la mañana en el Banco Ciudad.

El remate comenzó con una base inicial de u$s 42 millones y, además del Banco Hipotecario participaron dos grupos empresarios.

El edificio tiene 42.256 metros cuadrados y cuenta con nueve pisos y tres subsuelos, que eran ocupados por oficinas del gobierno porteño y una de las principales sucursales del Banco Ciudad. "Para el Banco Hipotecario es importante la ubicación del edificio para ofrecer a la gente los nuevos créditos hipotecarios. Nuestra función es dar la primera vivienda, para hacerlo y poder comunicar no hay mejor frente que este", afirmó Elsztain, quien aseguró que la fachada del edificio, de cara a la Avenida 9 de Julio, va a permitir tener una pantalla para comunicar todos los días en valor de la UVI (Unidad de Vivienda).

También destacó la cercanía con el futuro nodo multimodal de transporte que está proyectada en la zona del Obelisco: "Por ahí va a pasar la mayoría de la gente a la que le tenemos que ofrecer los créditos para la nueva vivienda", expresó ante la prensa. El directivo explicó que su grupo se quedara con la mayoría del edificio, y que se mudarán al lugar varias de las principales oficinas del banco.

"La subasta estuvo dentro de los parámetros, porque era muy bajo como precio la base de u$s 42 millones", dijo Ricardo Vitaliti, el experimentado rematador que llevó adelante el procedimiento. Los compradores iban subiendo el precio de a u$s 114.000 o u$s 116.000 y Elsztain pujó hasta "último momento" con las agresivas ofertas de Gabriel Romero, directivo del grupo Emepa. El tercer oferente, el grupo internacional Duel, se había retirado de la compulsa unos minutos antes. El plazo para completar el pago del edificio y para tomar posesión es de 365 días.

Más allá del proyecto de nodo de transporte, el edificio ya cuenta con un acceso inmejorable: próximo a tres líneas de subte y a la terminal subterránea de combis. Su construcción comenzó en 1962 donde antes funcionaba del antiguo Mercado del Plata –primer predio de la ciudad de Buenos Aires cubierto dedicado al abastecimiento y venta por mayor– y en el último tiempo fue escenario obligado de largas esperas para automovilistas infractores. Allí funcionaban el Ministerio de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Tránsito y Transporte, el Instituto de Vivienda de la Ciudad que se mudarán al Palacio Lezama, en Martín García al 300, y a una sede situada en Finochietto al 435.

El dinero que recibirá el Ejecutivo porteño por la venta será destinado para comprarle al Banco Ciudad el edificio en el que se emplaza su actual sede, que fue diseñado por el arquitecto inglés Norman Foster y está en Uspallata al 3100, en el barrio de Parque Patricios. Ese fue construido por la entidad bancaria para sus oficinas, pero finalmente fue el Gobierno porteño el que decidió mudarse al moderno lugar. Por eso, el Gobierno encabezado por Horacio Rodríguez Larreta paga $ 2,8 millones por mes de alquiler.

Irsa es la única compañía inmobiliaria local que cotiza sus acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la Bolsa de Comercio de Nueva York y tiene una participación del 29,99% en el Banco Hipotecario.