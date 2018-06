El BICE renovó créditos para maquinaria agrícola

Tras los planteos propiciados por la Mesa de la Maquinaria Agrícola, donde se reclamó una mejora en el financiamiento hacia el sector, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) recogió el guante y anunció una renovación de sus líneas para la compra de de esos productos de origen nacional. El pedido había sido lanzado en Expoagro, meses atrás, pero tras la devaluación de mayo ahora se extienden a lo largo de todo el año con el objetivo de dar "mayor previsibilidad".

Las líneas actualizadas son las de Leasing, que financia el 100% del valor de la maquinaria, con tasa final con bonificación de 4 puntos del Ministerio de Producción y 5 puntos de fabricantes de maquinaria (tasa final del 20%), y la de Préstamos Prendarios, que financia hasta el 85% de la factura neta de IVA. En este caso, con tasas finales de 15,5% para 60 meses; 16% para 48 meses; 16,5% para 36 meses y 17% para 24 meses. "Con estas herramientas renovamos nuestro apoyo y compromiso con el sector de maquinaria agrícola, clave para el crecimiento económico de esta región del país. Gracias a un trabajo conjunto con el Ministerio de la Producción y el sector volvemos a poner a disposición de los productores una línea de créditos muy accesible para que puedan invertir", destacó Pablo García, Presidente del BICE.

Además, resaltó que siguen vigentes las líneas orientadas al mercado externo, tanto la pre-financiación de exportaciones como el forfaiting (descuentos de derechos de cobro). El sector, si bien en crecimiento en los últimos dos años, se encuentra atravesando dificultades producto del alza de costos y de las caídas en las cosechas, producto de la sequía. Sin embargo, se espera que se dupliquen las inversiones para alcanzar u$s 1000 millones entre 2018 y 2020 para mejorar el perfil exportador. Actualmente las exportaciones representan el 15% de la producción. Según el banco, el sector tiene un potencial para exportar autopropulsados y sembradoras por u$s 100 millones e implementos, partes y otras máquinas por u$s 600 millones. El sector en promedio exporta anualmente u$s 255 millones, a países como Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Chile y Alemania.