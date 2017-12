Ejecutivos destacaron la importancia del cloud para la transformación digital de sus negocios

Un grupo de ejecutivos destacó la incorporación del cloud (nube) como parte del proceso de digitalización de su compañía, y resaltó cómo la nube transformó rápidamente la hora de pensar los futuros negocios de cada una de sus firmas.

Del evento organizado por BGH Tech Partner y Amazon Web Services, participaron Fernando Oviedo, CIO de Garbarino; Alexis Amodio, CTO Dreyfus; Emiliano Landesman, CIO de Pampa Energía; y Fernando Turri, CIO Banco Galicia. También estuvieron Marcelo Girotti, CEO de BGH Tech Partner, y Marcos Grilanda, Regional Leader de Amazon Web Services.

“Nuestra venta no presencial requería que nuestros clientes pudieran acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento. Y también poder tener escabilidad en el momento en que se necesite. Ahí fue cuando comenzamos a trabajar con cloud. Y después todos nuestros desafíos, todos nuestros nuevos proyectos los desafiamos a pensar directamente desde la nube”, explicó Fernando Oviedo, en diálogo con El Cronista.

Por su parte, Alexis Amodio, CTO Dreyfus, también detalló la llegada de su firma a la nube: “compramos una compañía y había que hacer una separación de ambientes. La solución más rápida y flexible era hacerlo desde la nube. Y así comenzamos a trabajar en ella”, puntualizó.

En tanto, Emiliano Landesman, CIO de Pampa Energía, resaltó que la nube es una tecnología que llegó para quedarse. “Hoy en día, cualquier proyecto que nosotros analizamos, lo primero que hacemos es pensar en la nube, aunque recién estamos ingresando en la tecnología cloud”.

Oviedo precisó también cómo fueron los negocios de la firma una vez que concluyó el proceso de migración a la nube. “Todos los resultados fueron exitosos. Todos los resultados fueron inmediatos. Los hicimos con gente que tenía conocimiento, y eso nos ayudó mucho también para no errar en el camino, muchas veces con un APOK y después con una implementación final, pero siempre con gente que tenía todo el conocimiento para poder hacerlo”.

Por su lado, Amodio resaltó que la migración de Dreyfus fue exitosa y subrayó que “por la flexibilización que otorga la nube la implementación fue muy rápida”. “Los servicios estuvieron disponibles muy rápido y lo que más llevó tiempo fue la migración en sí. Pero los resultados fueron muy satisfactorios de inmediato”, agregó.

Landesman, en cambio, contó que en su caso “la migración está siendo lenta y no tan rápida como le gustaría a la empresa, a raíz de una cuestión cultural”. “No solamente hay que adaptar la tecnología sino también a las personas. Y eso a veces cuesta demasiado en una organización del tamaño de la nuestra. No obstante, día a día trabajamos para que las personas sean cloud-friendly, que adopten la tecnología y no se queden abrazados a los servidores”, remarcó.

En tanto, Marcelo Girotti, CEO en los últimos dos o tres años, el cloud viene creciendo entre el 13% al 20% de acuerdo al segmento del negocio. “BGH Tech Partner, en tanto, está creciendo al 15% anual y básicamente creo que se debe a una necesidad de infraestructura. Es decir, se debe a varios factores. Uno, la transformación digital que las empresas cada vez más necesitan infraestructura tecnológica para poder llegar mejor y de una forma más eficiente a sus clientes”, consideró.

“La segunda es el proceso que está viviendo la Argentina, de una transformación importante. Durante mucho tiempo no llevó adelante las inversiones que habitualmente realizaba. Argentina siempre tecnología invertía tres veces lo que se invertía en Chile, 1/5 lo que se invertía en Brasil, y el doble que Colombia”, precisó.

Al ser consultados sobre las expectativas de negocios para el próximo año, Oviedo resaltó que “pasan por seguir caminando por esta senda que estamos haciendo, construyendo una empresa digital, que nos llevará a hacer muchos cambios externos e internos, que nos permitirá estar en nuestro foco principal que es el cliente, para que tengan todos los servicios disponibles cuando lo necesiten y cómo lo necesiten. Creo que es el desafío más grande de nuestra compañía”.

“Creemos que de ahora en más deben salir aplicaciones que en lugar de implementarse primero en preview, deben evaluarse e implementarse desde la nube directamente”, deslizó Amodio.

Por su parte, Landesman se esperanzó que “a partir de las RTI y la desregularización tarifaria”, la compañía pueda crecer para invertir y mejorar el servicio en el sector de distribución de la energía”.

Por su parte, Grilanda explicó que hoy entre las firmas ya no está la duda “si se va o no a cloud”, sino “cómo voy y qué rápido puedo llegar allá”.

“Somos optimistas con vistas al próximo año. Creemos que en el 2018 compañías de todos los segmentos, desde startups hasta firmas gubernamentales van a acelerar la utilización de las soluciones de Amazon Web Services en cloud”, vaticinó.

En tanto, Girotti resaltó que en BGH Tech Partner están con muchas expectativas no sólo en la Argentina sino en toda la región.

“Estamos en cinco países. Colombia, Uruguay, Perú, y Guatemala también. Estamos desarrollando muchos sistemas con IoT, que permiten tomar información de distintos lugares, para poder después procesar esto y utilizar hasta IA (inteligencia artificial) para llegar a predecir ciertas cosas”, detalló.

Por último, Fernando Turri, CIO de Banco Galicia, resaltó que “como organización nos estamos preparando para nuestra transformación digital como el resto de nuestros competidores”.

“Y en función a esa transformación digital estamos eligiendo cuales son los procesos de negocios en los que vamos a avanzar en este proceso de digitalización. Vamos a tener que trabajar en un modelo de arquitectura empresarial y bi-modal donde vamos a tener que seguir corriendo nuestro core-business. Pero yendo a un mundo lo más digital posible”, completó.