Efecto hipotecarios: la venta de inmuebles porteños fue la más alta en 10 años

La cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires subió 30,9% en enero con relación a igual mes del anterior, según el último informe del Colegio de Escribanos porteño difundido ayer. En tanto, la participación de las hipotecas bancarias pasó del 22% al 41% en el mismo período. Se trata, según referentes del mercado inmobiliario, del mejor enero en los últimos diez años.

De acuerdo con el reporte de los notarios, durante el primer mes de 2018 se firmaron 4.484 escrituras, y el monto total de las transacciones realizadas se elevó 63,3% interanual, alcanzando los $ 12.902 millones. El monto promedio de los actos fue de $ 2.877.480 millones de pesos (unos u$s 148.700 de acuerdo con el tipo de cambio oficial de aquel momento).

Ese monto -indicaron los escribanos porteños- creció 24,8% en un año en pesos, mientras que en moneda estadounidense subió 4,5%. Fue el segundo monto medio más elevado de los últimos dos años, solo superado por febrero de 2017, cuando trepó a u$s 159.800.

Durante el año 2017, la cantidad de escrituras celebradas fue creciendo mes a mes, y pasó de las algo más de 3.400 en enero, hasta el récord de 7.800 en diciembre, por lo que, comparado con el mes anterior, enero de este año registró una caída en la cantidad de escrituras del 43% en cantidad y del 36% en pesos.

No obstante, en el primer mes del año, el monto operado a través de hipotecas bancarias superó los $ 3.651 millones, muy por encima de los poco más de $ 1.740 millones que se habían registrado en enero de 2017, destacó el informe sectorial.

Por rango de precios, las propiedades más vendidas (29% del total) se cotizaron entre $ 1,5 y 2,5 millones (unos u$s 75.000 a u$s 125.000); seguidas por los inmuebles con valores superiores a los $ 3,5 millones, o más de u$s 175.000 (20,85% del total).

Luego, se ubicaron las propiedades de $ 2,5 a $ 3,5 millones o, en moneda estadounidense, u$s 125.000 a u$s 150.000, representando el 18% de las ventas; de

$ 1 a 1,5 millón (u$s 50.000 a u$s 75.000, con el 15% de participación); y finalmente las unidades de menor valor inmobiliario, de $ 700.000 a 1 millón ( u$s 35.000 a u$s 50.0000 con el 7%) y las de hasta $ 700 mil pesos (u$s 35.000, con el 10%), detalló el Colegio de Escribanos.

El informe del colegio de Escribanos permite analizar cómo evolucionó el monto promedio de las operaciones en relación a la cotización del dólar en los últimos dos años. De esta manera, se aprecia que mientras la moneda estadounidense pasó de $ 13,93 en enero de 2016 a $ 19,35 en enero de este año (una variación del 38%), el valor promedio de las propiedades escrituradas creció por encima, pasando de u$s 101.740 en enero de 2016 a u$s 148.707 en enero de 2018, o sea, un 46% más.

Estos datos "reafirman la percepción generalizada de que la actividad inmobiliaria está creciendo a un gran ritmo, potenciada por los créditos hipotecarios", señaló Gabriel Gruber, CEO de Credirati.com, una plataforma del grupo Properati que compara hipotecas y facilita el inicio de los trámites de solicitud de un crédito.

El acceso al crédito para la vivienda "tenía una demanda que no estaba siendo satisfecha por el mercado. Con el lanzamiento de las UVAs se reactivó enormemente y es una inmejorable oportunidad para compradores y vendedores", sostuvo Gruber. "En enero de 2009 las operaciones inmobiliarias realizadas con créditos representaron el 9% del total, mientras que en el mismo mes de 2018 ese porcentaje fue de 41%", indicó.