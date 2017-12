Efecto Amazon dispara la mayor fusión de la historia del sector salud de EE.UU.

La cadena de farmacias estadounidense CVS Health y la aseguradora Aetna anunciaron que firmaron un acuerdo de fusión definitivo por u$s 69.000 millones. Si se incluye la asunción de la deuda de Aetna, el valor total de la transacción alcanza los u$s 77.000 millones, según informaron medios de comunicación internacionales.

Es la mayor operación del sector sanitario de la historia de Estados Unidos y también es una de las más importantes que se han registrado este año en ese mismo país. CVS tiene unos ingresos anuales por u$s 178.000 millones y Aetna, la tercera aseguradora nacional con 22,2 millones de beneficiarios, por u$s 63.000 millones.

CVS Health se quedará con todos los títulos en circulación de Aetna. Los accionistas de la aseguradora recibirán u$s 207 por cada uno de ellos, de los cuales 145 se abonarán en efectivo y los 62 restantes en títulos de la cadena de farmacias.

A fines de octubre, The Wall Street Journal adelantó que CVS preveía ofrecer más de u$s 200 por acción, por lo que se calculaba que la operación se elevaría a u$s 66.000 millones.

En un comunicado, el presidente y CEO de CVS Health, Larry J. Merlo, explicó que la fusión unirá "la experiencia de dos grandes compañías" con el objetivo común de "revolucionar y mejorar la atención médica". "Esta operación permitirá integrar y coordinar el trabajo de diferentes profesionales de la salud para crear una plataforma más simple y menos costosa para los usuarios", sostuvo Merlo.

En tanto, Mark T. Bertolini, presidente y CEO de Aetna, mencionó que la nueva empresa "satisfacerá de manera más efectiva las necesidades sanitarias de muchas personas, especialmente de los pacientes con afecciones crónicas".

Como parte del acuerdo, y según confirmaron fuentes cercanas al asunto, Bertolini y otros dos ejecutivos de la compañía se unirán al consejo de administración de CVS Health, informó el diario español Expansión.

CVS estudia utilizar sus casi 10.000 establecimientos para ofrecer más servicios de ámbito local a sus clientes. Además, la adquisición de Aetna le dará más posibilidades de negociar mejores precios en los medicamentos que se venden con receta médica. Por su parte, y según la CNBC, la aseguradora podrá ofrecer copagos más baratos.

Según The New York Times, esta transacción, que debe ser aprobada por los organismos reguladores estadounidenses, podría ser una reacción al rumor del ingreso de Amazon en el negocio farmacéutico. Aún se desconoce los planes de la tecnológica dirigida por Jeff Bezos, pero ya logró en más de 12 estados de EE.UU. licencias para vender medicamentos.

A principios de año, Aetna tuvo que poner fin a su acuerdo de fusión con otra aseguradora, Humana, por el bloqueo judicial por problemas de competencia de la operación, valuada en u$s 37.000 millones.