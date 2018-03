Edenor asegura que el incremento de la tarifa energética es insuficiente

A pesar de los aumentos de tarifas que dispuso el gobierno de Mauricio Macri para la energía eléctrica, aún "no se cubre el costo total de la generación de electricidad", aseguró el vocero de Edenor, Eduardo Mirabelli.

"Desde ayer estamos con el nuevo cuadro tarifario. Todavía, con estos valores no se cubre el costo de generación de electricidad", afirmó el vocero de la compañía concesionaria para distribuir electricidad en forma exclusiva en el noroeste del Gran Buenos Aires y en la zona norte de la Capital Federal.

Así, el vocero de la empresa distribuidora dejó en claro que podrían hacer falta nuevos ajustes en la tarifas para poder cubrir el costo total de la generación de electricidad o subsidios estatales que cubran ese faltante de fondos.

"Lo que están haciendo es eliminar un factor de injusticia que beneficiaba a los habitantes del Gran Buenos Aires y Capital Federal, que es el distrito con mayor ingreso per cápita", expresó el vocero de Edenor en declaraciones a A24.

Mirabelli explicó que por el congelamiento de tarifas que impuso el kirchnerismo, la empresa hace 16 años que no distribuye dividendos entre sus accionistas, por lo que destino sus ingresos a inversiones y pago de sueldos.

"Siempre estuvimos corriendo detrás de la demanda. Vamos a tratar de acelerar ahora con un régimen más cercano a la realidad. Probablemente haya cortes, pero menores, el año siguiente menos y el otro año tal vez ya no", dijo el vocero.

Explicó el portavoz de Edenor que el call center de la firma está atendiendo los reclamos de los usuarios que sufren cortes en el suministro eléctrico, aunque a veces se generan demoras en la atención debido a que se produce "un dique" de llamados cuando hay una crisis de consumo.

Mirabelli precisó que existen cinco grandes grupos de clientes residenciales con dos extremos promedio: los de 1.000 kilovatios o más, que es un consumo medio-alto; y los de 150 kilovatios, que es una demanda baja para una vivienda que no tiene más que una heladera y un ventilador.

En los 500 kilovatios rondan departamentos de 2 o 3 ambientes en los que viven una pareja y un hijo, con acondicionador de aire, una computadora, un microondas, una heladera y un televisor, por ejemplo.

"El consumo promedio en la Ciudad de Buenos Aires se ubica entre 300 y 500 Kw. Hay más de 7000 edificios en los barrios porteños que son totalmente eléctricos", dijo el vocero de la distribuidora.