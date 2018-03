Economías regionales: piden menos contribuciones patronales

Referentes de 25 complejos agropecuarios de todo el país se reunieron en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para solicitar la reglamentación del Art. 167 de la Reforma Tributaria (Ley 27.430), aprobada por el Congreso el año pasado, con el fin de que se aplique el nuevo Mínimo No Imponible (MNI) de $ 12.000 de salario bruto para las contribuciones patronales. "Con la implementación del nuevo MNI se generaría una reducción en el costo de contratar mano de obra que, en nuestro caso, por lo general, es de carácter intensivo", señaló Raúl Robín, titular de Economías Regionales de CAME. Según explicó, de esta forma las producciones primarias accederían a un alivio ante los problemas de rentabilidad. En cuanto a los costos energéticos destacaron que "con los abusos de los entes se manifiestan distorsiones marcadas entre jurisdicciones que castigan al aparato productivo". A esto se suman cargos nacionales (IVA) y locales (Ingresos Brutos, fondos especiales o solidarios, alumbrado, entre otros). En tanto, se propuso crear una Mesa de Producciones Electrodependientes para dar soluciones a estos temas.