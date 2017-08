Economías regionales muestran vitalidad con un mayor valor exportado

Una buena noticia para las economías regionales que acumulan años de problemas. El total exportado por un conjunto de 12 de esas cadenas productivas tuvo un ascenso del 4,5% en el segundo trimestre del año respecto al mismo período del año anterior. De abril a junio, estas economías exportaron por un valor de u$s 1302 millones, lo que representó un 7,5% del total exportado por el país en el período.

Los datos, aportados por el Monitor de Exportaciones de Economías Regionales que elabora cada trimestre Ieral Fundación Mediterránea, marcan que fueron los cítricos, las infusiones, hortalizas y las cadenas olivícola y la forestoindustria las de mejor performance.

La contra, para el sector, pasó por las cantidades exportadas. "Vemos que por un lado crece el valor de las exportaciones, muy apalancado por los cítricos, mientras que se ve una caída en las cantidades, por problemas de colocación de volumen en muchas cadenas", afirmó Juan Manuel Garzón, Coordinador del Área de Economías Regionales de Ieral.

Productos como los porotos negros, las ciruelas secas o el azúcar de caña cayeron más de 60% en sus cantidades exportadas de manera interanual, siendo los productos de peor performance.

También en ese nivel, o cerca, estuvieron productos como porotos blancos, maní o jugo de uva, mientras que la gran mayoría se ubicó con también con caídas en cantidades pero más sutiles. En esta situación estuvieron peras, manzanas, aceitunas conservadas, mandarinas, miel, vinos, papel, peras o garbanzos.

La excepción a estos fueron productos sobretodo perteneciente a la cadena citrícola: limones, jugo de limón o aceite de limón crecieron en cantidades exportadas, al igual que la yerba mate, aceite de oliva virgen o pasta de madera.

En cuanto a los montos, la cadena de Cítricos fue la que más divisas generó, con un total de u$s 262,2 millones exportados y un crecimiento del 20% interanual.

Su participación en el conjunto de las 12 economías regionales estudiadas aumentó de 17% el año pasado representar 20% del total este año. En segundo término, la cadena Vitícola exportó por u$s 228,6 millones, con una caída del 3%, contra el mismo trimestre del año anterior.

Los mayores crecimientos estuvieron por el lado de la cadena Olivícola, con un alza del 43%, para un volumen exportado de u$s 50 millones; la cadena Forestoindustrial creció al 30% los volúmenes exportados (u$s 107,3 millones), mientras que las Hortalizas subieron un 26% (u$s 60,6 millones), similar a lo ocurrido con las Infusiones, que crecieron un 25% para un volumen de u$s 53,8 millones.

Por el contrario, las peores performances quedaron para las cadenas de Azúcar (-27%), Legumbres (-26%), Maní (-24%), Papa (-18%), Frutos de Pepita (-8%) y Vitícola (-3%).

"La situación a lo largo del año es similar, tanto lo que pasó en el segundo trimestre como en el primero. Se están dando muchos problemas de colocación de productos, pero con precios más competitivos", destacó Garzón.

También, el informe destaca que en total fueron 143 países los que recibieron en el segundo trimestre del año productos de las economías regionales argentinas.

Sin embargo, el 71% del total FOB fue adquirido por solo 10 países. Entre ellos, Estados Unidos, Brasil y los Países Bajos fueron los principales. De las 12 cadenas, cinco evidenciaron una concentración alta, principalmente la de Papa y Hortalizas.