Economías regionales: caen exportaciones arrastradas por azúcar, tabaco y arroz

El conjunto de 17 economías regionales generó el año pasado divisas por u$s 5707 millones. La cifra se ubicó un 4% por debajo de la de 2016, que había alcanzado unos u$s 5946 millones, aunque si se lo compara con 10 años atrás, sí se evidencia un avance del 26% (siendo las exportaciones del 2007 de u$s 4523 millones).

En tanto, en volúmenes, las distintas cadenas exportaron en promedio a un nivel similar al de 11 años atrás, ya que "la recuperación observada en 2016 no logró sostenerse en 2017". Así lo sostiene el "Monitor de Exportaciones de las Economías Regionales", elaborado por Ieral.

Allí se detallan que de las 17 cadenas regionales comprendidas, sólo siete lograron crecimientos en sus exportaciones en el último año (en valores), mientras que fueron 10 las que se contrajeron. Las que mayor retracción experimentaron fueron la cadena de Azúcar, que pasó de exportar u$s 237 millones en 2016 a unos u$s 143 millones en 2017 (una baja de 65,7%); y el Tabaco, que se contrajo un 23,2% (de u$s 397 millones a u$s 322 millones el último año). También mostraron signos negativos las cadenas del Arroz (18,3%), la Papa (16,7%), los Cítricos (11,9%), Vitícola (4,5%), Maní (2,8%) y las Frutas de Carozo (27,5%), de Pepita (6,6%) y frutas finas (15%).

En cambio, las que sí mostraron crecimientos en los valores exportados fueron Frutos Secos (47,3%), la Forestoindustria (17,6%) y la cadena Olivícola (35%), además de cadenas como Hortalizas, Legumbres, Infusiones y Miel, que tuvieron un alza de alrededor del 5% cada una. "Si bien el nuevo gobierno generó un cambio en las expectativas hacia una mejora en las condiciones de exportación y se implementaron medidas correctas en esa dirección, lo sucedido con las exportaciones de economías regionales no terminan de reflejar que esas expectativas se hayan cristalizado o que se esté frente al inicio de un ciclo de recuperación y expansión", destacó el informe que sostiene que las problemáticas de base que afectan a estas cadenas aún permanecen sin tratar o tienen soluciones están en camino.

En el total de los envíos, en los últimos dos años los productos regionales llegaron a 174 destinos en todo el mundo, con un grado de concentración bajo (según remarca el índice de Herfindahl-Hirschman -IHH-normalizado). "No obstante, vale hacer constar que entre inicios de serie y el último bienio considerado, la concentración aumentó un 8% de acuerdo a este indicador".

Las cadenas con mayor concentración son la de hortalizas y papa, al igual que la olivícola y de frutas finas. En el caso de las exportaciones de papa, por ejemplo, Brasil sólo explicó el 79% de las ventas al exterior. El país vecino es el principal país comprador: significaba a inicios de la serie (2007) el 18% del total, mientras que al 2017 fue un 16%. En tanto, el Mercosur ampliado (contando miembros asociados) pasó de representar el 29% de las ventas al 25% en dichos períodos.