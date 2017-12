Echegaray decidió no investigar y posibilitó las maniobras

En su fallo, Ercolini argumentó que el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray advirtió además que Echegaray "conocía la situación fiscal de Oil Combustibles y decidió deliberadamente no profundizar en ninguna apreciación técnica en particular y conceder de igual forma" los planes de pago especiales. Lo acusó de haber posibilitado "que la petrolera no pagara en tiempo y forma aquel tributo y utilizara indebidamente y en beneficio propio ese dinero para capitalizar a las demás sociedades del referido grupo, en perjuicio de las arcas del Estado Nacional".