EN 300 caracteres

Mercado Libre cerró un año récord

Acuerdo entre PedidosYa y Guía Óleo

Trocafone seleccionada por el MIT

MercadoLibre presentó los resultados financieros para el cuarto trimestre de 2016. Las ventas netas alcanzaron los u$s 844,4 millones, un aumento del 29,6% respecto al año anterior y los ingresos netos fueron u$s 136,4 millones. En la Argentina, en tanto, las ventas netas llegaron a los u$s 262 millones en el año.Óleo Delivery es la nueva plataforma de Guía Óleo de delivery de comida por Internet. A través de una alianza comercial Guía Óleo desarrollará su app y sitio web para pedir comida online en base a la tecnología de PedidosYa. Según explicaron ambas compañías, decidieron unirse ya que sus usuarios se complementan.Trocafone fue invitada para ser parte del programa Global Entrepreneurship (G-Lab) del MIT. La start-up, que lidera el negocio de teléfonos reacondicionados en Argentina y Brasil, fue seleccionada entre 50 compañías. El MIT y Trocafone están trabajando para crear un modelo automatizado de precios.