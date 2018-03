EN 300 caracteres

Acindar reduce 5% los precios de sus productos

Barrick invertirá en Perú y EE.UU. u$s 2000 millones

Fuerte alza de las ganancias de Natura en la región

Acindar redujo 5% los precios de sus productos que son empleados por la industria, el campo y la construcción. Están comprendidos en esta medida alambres, tejidos, barras, planchuelas, perfiles, vigas, clavos, tejidos y fibras, entre otras manufacturas. La baja rige desde el viernes pasado y fue comunicada por la empresa a la Subsecretaría de Comercio Interior.Barrick Gold, la mayor minera de oro del mundo, invertirá casi u$s 2000 millones en proyectos en Perú y Estados Unidos. Destinará u$s 1000 millones como inversión inicial de capital en el proyecto Goldrush en Nevada, cuya construcción comenzaría en 2020. También invertirá u$s 640 millones para extender la vida útil del proyecto Lagunas Norte en Perú, en casi nueve años.Natura anunció que sus ganancias en 2015 se incrementaron 65,1% en reales, medido contra 2014. La compañía cerró el año con un flujo de caja libre de R$ 818 millones, casi cuatro veces más que lo registrado un año antes, cuando alcanzó los R$ 209 millones. En ese período, los ingresos netos consolidados de Natura se incrementaron un 6,6%, en comparación con el año anterior, alcanzando R$ 7.890 millones.