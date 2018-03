EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS

Más pasajeros

Generación eléctrica

Acción

Parque

Dermatología

Naturaleza

Lanzamiento

Sucursales

Congelados

Real Estate

Periodismo

Perfume

Expensas

Carrera

Galardón

Promoción

Campaña

Renovación

El tráfico de pasajeros en los estaciones aéreas del Sistema Nacional que administra Aeropuertos Argentina 2000 registró un aumento del 8,7% en 2015, al acumular 29.577.911 pasajeros. Los viajeros domésticos sumaron 17.944.458 (+12,4% interanual), mientras que los internacionales fueron 11.351.807 (+2,9%). El aeropuerto Internacional de Ezeiza recibió 9.127.908 pasajeros (+6,1%), mientras que por el aeroparque metropolitano Jorge Newbery pasaron 11.052.861 personas (+7,5%).A cuatro años de su puesta en marcha, el Parque Eólico Rawson de Genneia generó 1.150.000 MWh, permitiéndole a la Argentina un ahorro de 238 millones de dólares en importación de combustibles y evitando que 782.000 toneladas de dióxido de carbono se liberaran a la atmósfera. El parque de Genneia, situado en la provincia de Chubut, cuenta con 43 aerogeneradores Vestas de 1,8 MW de potencia cada uno, que el año pasado lograron una producción de energía limpia de 286.100 MWh.La reconocida chef Juliana Lopez May compartió sus recetas con el público que se acercó al balneario Salvador Gaviota, en Pinamar, durante el lanzamiento del "Nutri Food Truck", de Nutrilón. La marca busca ofrecer a las familias que disfrutan del receso en la Costa Atlántica, una propuesta integral de clases de cocina gratuitas que busca enseñar a las familias a preparar platos ricos y saludables para los más pequeños. Además, brinda un espacio adaptado para que las mamás puedan amamantar a sus hijos en un ambiente controlado y seguro, y donde podrán asesorarse.Hasta el domingo 28 de febrero, Aquafan abrirá sus puertas de martes a domingos y feriados desde las 11 hasta las 19:30. Gran pileta de olas, toboganes de máxima adrenalina, familiares e infantiles, pileta climatizada y jacuzzi forman parte de la oferta del parque acuático. Más en www.parquedelacosta.com.ar.Galderma, laboratorio de la industria dermatológica perteneciente al Steel holding de Nestlé se posiciona en el mercado argentino. Con presencia en más de 100 países y 6.000 empleados en todo el mundo, posee 5 centros de I&D localizados en Francia, Suecia, EE.UU., Suiza y Japón. Además posee 6 plantas de fabricación que se dedican a la prestación de una amplia gama de soluciones médicas innovadoras para cumplir con los más altos estándares de seguridad y eficacia.Fundación Temaikén invitó a un grupo de chicos a vivir un día diferente para descubrir qué sucede cuando ellos se alejan de las pantallas y se acercan a la naturaleza. Luego de recorrer el Bioparque, los niños compartieron sus experiencias y reflexionaron sobre su experiencia al aire libre y la importancia de reconectarse con su entorno natural.De la mano de Nestlé, un helado Premium se une al menú de McDonald’s renovando la propuestas de postres en el verano. El nuevo McFlurry Suflair Duo es la combinación de un helado de vainilla y dulce de leche junto con una tentadora cobertura de chocolate, acompañado de trocitos del chocolate aireado.A lo largo de 2015 Santander Río realizó la apertura de 41 nuevas sucursales, tres de cada cuatro de los nuevos locales que el sistema financiero argentino en su conjunto inauguró el año pasado. Así, el total de la red de sucursales del banco se amplió a 394 oficinas, distribuidas en todo el país. Adempas, el banco informó que logró modernizar al 40% de sus sucursales, con última tecnología, confort y tendencias en atención al cliente.McCain presenta las Mini Tortillas de espinaca, rápidas y fáciles de hacer para acompañar platos, servirlas como entrada o llevarlas frías a la playa. Están hechas con espinaca 100% fresca y están disponibles en el mercado en una presentación de 210 gramos (2 unidades).Grupo ZAG lanza la tercera etapa del complejo Solares de Moreno, que se encuentra ubicado en la zona sur de la ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires. Dispone de 120 viviendas armadas en tres plazas con comodidades y amenities como cochera, piscina, salón de usos múltiples, laundry y seguridad las 24 hs. Es posible acceder a departamentos de 2 y 3 ambientes realizando un depósito en pesos + 60 cuotas ajustadas al índice del CAC. Más en www.gpzag.com.Laboratorios Roche América Latina y la Secretaría Técnica de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) anuncian la apertura de la convocatoria a la cuarta edición del Premio Roche de Periodismo en Salud en las categorías de Radio e Internet. Hasta el 10 de abril, todos los periodistas interesados podrán postularse a través del sitio web www.premiorochedeperiodismo.com enviando las piezas originales en español publicadas o emitidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2015 sobre temas de salud como innovación en cuidados, biotecnología, acceso a tratamientos, investigación y desarrollo, regulación y políticas públicas y oncología.Pop Rock! se une al universo de perfumes Rock! by Shakira y refleja en esta edición limitada toda la fuerza de la artista. Una combinación de mandarina y casis se funden con un bouquet floral y el pachulí, que evoluciona con las notas ámbar y musc. El plegable de esta fragancia, y su original frasco en forma de guitarra eléctrica, mantienen el estilo musical con un aire nuevo inspirado en el mundo del pop art.BBVA se sumó a la plataforma de pagos Expensas Pagas (www.expensaspagas.com.ar). Se trata de un canal de pago a través de cajeros ATS Terminal Autoservicio, en los cuales los administradores de consorcios podrán informar las expensas que se ponen al cobro y los propietarios e inquilinos abonarlas.Noblex realizó la primera edición de su Carrera 10K en Pinamar. El evento convocó a más de 500 personas que disfrutaron una jornada a puro running organizada por el Club de Corredores y Asics. El ganador de la categoría caballeros general fue José Sánchez, mientras que Belén Cosetta se consagró ganadora de la categoría mujeres general.Los Pinos Resort & Spa Termal fue galardonado en dos categorìas de los premios Traveller’s Choice que otorga Tripadvisors, al obtener el segundo lugar entre los Mejores Resorts All Inclusive de Sudamérica y el tercero entre los hoteles más populares de Argentina. El hotel cinco estrellas, ubicado en Termas de Rio Hondo, es el primer establecimiento que implementó el servicio todo incluido en el país.En vísperas de San Valentín, The Coffee Store y Warner Bros Pictures invitan a la avant premiere de la película "Cómo Ser Soltera", a través de la promoción "La pareja perfecta: vos y el mejor café". Vigente hasta el 5 de febrero en los locales de Capital Federal, se podrá acceder a un par de entradas para ver la película con la compra superior a $ 150 en servicio o $ 200 en productos gourmet, hasta agotar stock.7UP presenta "Alina", su nuevo comercial para comunicar el lanzamiento de la versión limonada. El spot cuenta con la participación de la periodista deportiva Alina Moine e invita a disfrutar de la primera limonada con gas del mercado, ideal para esos días de calor. La campaña fue desarrollada por BBDO.Honda Motor de Argentina renueva su Honda CR-V. Equipada con pantalla LCD táctil de 7" con navegador satelital, cámara multi-ángulo y una nueva transmisión automática CVT; se destaca por su nueva identidad visual y la incorporación de luces de marcha diurnas DRL con LED. En materia de seguridad, incorpora 6 airbags (laterales, frontales y de cortina), cuenta con carrocería con ingeniería de compatibilidad avanzada y sistema de frenos ABS con distribución electrónica de frenado, entre otras novedades. Posee motor i-VTEC de 175 CV, 2.4 litros de cilindrada y nueva transmisión automática CVT que reduce el consumo de combustible.