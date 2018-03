Durante el año pasado, la exportación de maquinaria agrícola se derrumbó 35%

El sector de maquinaria agrícola no registró un buen 2015: la exportación se redujo, al igual que la producción, y las ventas internas se mantuvieron en bajos niveles, lo que implicó para el sector operar con un alto nivel de capacidad ociosa, aunque sin afectar al empleo, según un informe de IES Consultores.

El año pasado, las ventas externas totalizaron u$s 149,2 millones, lo que representa una fuerte caída de 35,5% con respecto al año anterior. Mientras tanto, en volúmenes (medido por la totalidad de las unidades despachadas) se verificó un crecimiento de 11,1%, informó IES.

El contraste entre los valores y las cantidades exportadas, se explica por la caída en las ventas de unidades de gran porte y por el incremento en las ventas externas de equipos de menor tamaño y de menor precio medio, explicó el estudio.

La venta al exterior de pulverizadores se contrajo hasta los u$s 26 millones, con un 10,4% de descenso. Pero hubo una fuerte caída de las cosechadoras, que, con u$s 6,4 millones, disminuyeron un 66,4%, caída originada por las cantidades, ya que los precios crecieron con relación al año 2014. Por su parte, las sembradoras tuvieron una fuerte merma del 52,2% interanual y totalizaron u$s 11,4 millones.

Finalmente, el otro rubro importante en los valores exportados, los implementos agrícolas, también se contrajeron (33,3% de caída), con u$s 25,4 millones en 2015. Estos cuatro equipos, por su incidencia, determinan, en buena parte, el resultado final, ya que representa más del 46% de las ventas externas totales, precisó IES.

Más allá de estas caídas, hubo un fuerte desplome de los tractores: se exportó por u$s 1,9 millón, un 83,2% menos que en 2014, por la menor exportación de Pauny a Venezuela. También jugó un papel importante la menor competitividad, por el atraso cambiario, así como una nueva baja en el precio medio de exportación en 2015, que se sumó a la merma de 2014.

En cuanto al destino de las exportaciones, el mayor cambio fue la caída en la importancia de Venezuela, ya que, tras descender al tercer lugar del ranking de destino de exportaciones en 2014 (había sido el primer comprador en 2013), apareció en el octavo puesto entre los principales compradores de nuestro país el año pasado.

En tanto, la importación de maquinaria agrícola y del resto de los equipos totalizaron u$s 950,6 millones, lo que implica una leve baja del 4,9% frente a 2014. Y las unidades compradas cayeron 2,2%.