Dudas con las estadísticas

En el sector hay dudas desde el 23 de junio, cuando la Aduana dejó de ofrecer estadísticas sobre exportaciones e importaciones. La decisión complica a las empresas en general, no sólo a bodegas, ya que no cuentan con datos fidedignos para analizar sus operaciones y las de su sector. Por caso, no saben qué mercado crece o cae como destino de ventas. Por eso, incluso el INV ya no ofrece esos datos. Según firmas consultadas, la Aduana informó que sólo darían los datos a quienes firmen un convenio, pero en la práctica no sucede.