Dropbox prevé captar u$s 750 millones en la Bolsa

La compañía de alojamiento de archivos en la nube Dropbox emitirá 36 millones de acciones de clase A, de entre u$s 16 y u$s 18, con el objetivo de captar u$s 648 millones, según el documento publicado en la web de la SEC, la comisión de valores estadounidense. También tiene previsto vender acciones por valor de u$s 100 millones a la filial de capital riesgo de Salesforce, una compañía de software, a través de una inversión privada.

Según un cálculo de la agencia Bloomberg, Dropbox podría alcanzar un valor de u$s 7100 millones en su salida al mercado.