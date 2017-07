Dos bancos dan pelea por Alpargatas

Dos grupos bancarios de Brasil se sumaron a la carrera por la mayoría de Alpargatas, propietaria de la misma firma en la Argentina. El 86% de Alpargatas es de J&F Investimentos, que negocia en exclusividad para quedarse con la empresa. J&F, de Joesley y Wesley Batista, es dueño de JBS, firma involucrada en denuncias de coimas, que debe pagar multas por u$s 3100 millones, para lo cual necesita los fondos. Pero Cambuhy Investimentos, de la familia Moreira Salles, e Itaúsa Investimentos, de los Villela y Setubal, se anotaron para cuando cierre esa etapa, y pagarían de u$s 1000 a

u$s 1300 millones, especulan medios en Brasil.