Dólar alto y dificultades de financiamiento amenazan proyectos de energías renovables

La devaluación del peso y la volatilidad en la que entró el país amenaza con lesionar una de las banderas de Cambiemos en materia energética. Desde abril, los proyectos de energías renovables que todavía no firmaron su contrato de abastecimiento (PPA) registran complicaciones mayores a las habituales para asegurarse la financiación.

Según comentó Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), "las inversiones en este sector y los contratos entre privados no se detienen en Argentina, pero sí se dificultaron porque subieron las tasas y hay más incertidumbre".

En este escenario, "las negociaciones se complican y son más lentas. Algunos inversores que pensaban comprar contratos, ahora dudan. La inestabilidad del mercado cambiario es un riesgo importante, pero los contratos son a 20 años. Los problemas se produjeron en aquellos proyectos que no cerraron su financiación, ya que hoy se encuentran con tasas más altas", completó Álvarez.

Para Juan Bosch, del trader Saesa, "hay muy pocos contratos energéticos entre privados firmados y muchos en negociación". "La suba del dólar, en un mercado donde las inversiones se hacen en esa moneda y el servicio se cobra en pesos, genera dudas sobre el recupero de la inversión. A esto se suma el debate sobre si las tarifas tienen que actualizarse, y los proyectos que pedían retrotraer los aumentos tarifarios. Este clima de incertidumbre demora las inversiones y acuerdos entre privados. Lo que está pasando es que se están negociando contratos más cortos, que bajaron de 10 a cinco años, y ahora a dos", explicó.

Doris Capurro, titular de Luft Energía, empresa que se asoció con Pampa Energía para darle forma al primer parque eólico de RenovAr que ya entrega electricidad al sistema en Bahía Blanca, coincidió en que la devaluación tiene en vilo a los inversores, en especial a los que apostaron en las rondas 1.5 y 2 de RenovAr.

Para los grandes jugadores del mercado, en cambio, los problemas de los últimos meses no les generaron grandes dolores de cabeza. Semanas atrás, Genneia, la compañía de los Brito y de Darío Lizzano, firmó un crédito por u$s 142 millones con bancos privados alemanes para instalar aerogeneradores en el Parque Eólico Pomona, en Río Negro, que sumará 100 MW de potencia al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

"El préstamo está respaldado únicamente por el proyecto. Si algo no funciona, el prestamista tiene que resolver la cuestión con el proyecto y no con el patrocinante (Genneia). Así, los balances de las empresas no quedan expuestos a los riesgos de los proyectos. Los fondos provendrán de los bancos de desarrollo KfW y DEG, y la garantía correrá por cuenta de Euler Hermes (agencia de exportación). Todas las entidades son alemanas, porque de allí provendrán los 26 generadores Nordex", informaron desde la empresa.

Alfredo Bernardi, titular de la Cámara Eólica Argentina (CEA), expresó que en el sector eólico no se registraron problemas con la financiación. Pero una fuente del mercado, en reserva, dijo: "la devaluación nos afecta porque uno de los incentivos fiscales, que es el reembolso del IVA, está obviamente en pesos, pero cuando se cobran significan menos dólares. El Gobierno está ayudando con prórrogas a los que tienen complicaciones con los plazos estipulados, sin que tengan que abonar las penalidades. Eso genera una situación muy injusta

para quienes nos presentamos en las licitaciones con precios más altos pero seguridad de tener acceso a fondos, porque otros ganaron con precios más bajos pero sin financiamiento".