Disney subió su oferta para comprar Fox

The Walt Disney Company puso sobre la mesa una nueva oferta de u$s 71.300 millones para hacerse con los activos de la 21 Century Fox, superando así la propuesta que el gigantesco conglomerado de medios Comcast había presentado la semana pasada, informaron medios especializados estadounidenses. Se trata de la segunda oferta de Disney, que parecía tenerlo todo listo desde el 14 de diciembre pasado con su oferta de u$s 52.400 millones hasta que Comcast -conglomerado que incluye a las cadenas NBC, CNBC, Telemundo y los estudios Universal y Dreamworks- se metió de lleno en la puja.

Actualmente, la carrera por quedarse con los activos de la familia de Rupert Murdoch y sus hijos Lachlan y James está desatada y, según expertos, se definirá por el mejor postor.

The Hollywood Reporter informó hoy que la nueva oferta de Disney está constituida por dinero en efectivo y acciones (a diferencia de la de Comcast, que pagaría 65.000 millones al contado), y si se le suma el compromiso de asumir alrededor de u$s 13.800 millones de la deuda de Fox, ascendería a nada menos que u$s 85.100 millones.

Tanto Comcast como Disney -respectivamente el primero y segundo conglomerados de medios y empresas de entretenimiento más grandes del mundo- están interesados en los mismos activos de Fox, que incluyen sus estudios de cine y TV, los canales National Geographic y FX, el 30% de la plataforma Hulu y 39% del gigante de la televisión paga europeo Sky.