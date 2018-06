Disney logra aprobación para comprar activos de Fox

Walt Disney Co. obtuvo la aprobación de los reguladores de EE.UU. para comprar la mayoría de los activos de Twenty-First Century Fox por u$s 71.300 millones, con la condición de que venda las 22 cadenas deportivas regionales, según el Departamento de Justicia. Los activos de Fox fueron parte de una guerra de ofertas entre Disney y Comcast, ya que ambos buscan expandir sus negocios de entretenimiento con éxitos televisivos y franquicias cinematográficas de Fox, para competir con rivales digitales como Netflix y Amazon. La adquisición no incluye a las emisoras de alcance nacional Fox News, Fox Business o Fox Sports.