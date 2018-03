Dictaron la conciliación obligatoria y suspenden 20 despidos en Bayer

Luego de diez días de conflictos, manifestaciones a la planta y en la puerta de la embajada de Alemania, el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria entre el sindicato que aglutina a los visitadores médicos de Bayer y el laboratorio alemán.

La decisión significa la vuelta al trabajo de los veinte visitadores médicos que la empresa había decidido despedir y a los que les había enviado telegramas y un plazo de 15 días para que las partes se sienten a negociar una una solución al conflicto que, según el gremio, solo se resolvería con la reincorporación de la totalidad de los trabajadores despedidos.

Mediante un comunicado de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina conjuntamente con la FAAPROME, se comunicó que Trabajo dictó la conciliación obligatoria, "lo que determina retrotraer el conflicto a la situación anterior a los despidos".

De esta manera, y mientras dure la conciliación obligatoria "no tienen vigencia las medidas llevadas adelante por la patronal Bayer: todos los visitadores médicos tienen que ser reincorporados a sus puestos de trabajo".

Ricardo Peidro, secretario general de AAPM explicó en el comunicado que "en estos 15 días hábiles se abre un espacio de negociación donde ratificaremos nuestra postura de reincorporar a los compañeros despedidos". El argumento que llevará a la mesa de negociación el sindicalista es que "basados en las ganancias extraordinarias de la Industria Farmacéutica en general y Bayer en particular, no hay razones para dejar sin sustento a veinte familias de trabajadores y trabajadoras".

Además, desde el sindicato denunciaron que la respuesta habría sido "la amenaza de despedir a 40, en un intento de disciplinar y evitar la protesta gremial".

Además, y en línea con las "ganancias extraordinarias" a la que hizo referencia, Peidro advirtió que las compañías farmacéuticas están siendo autorizadas a remarcar los precios.

En el caso de los medicamentos, según el indicador de inflación de la consultora de Miguel Bein, en enero el capítulo Atención médica y gastos para la salud registró un suba de 0,1% durante el "luego del fuerte aumento en el precio de los medicamentos el mes pasado, el rubro que explica la variación del capítulo es Elementos para primeros auxilios, aparatos y accesorios, con un 3,7% de incremento".

Si no se logra un acuerdo para reincorporar a los 20 visitadores médicos en los próximos quince días el sindicato ya aviso que volverán las medidas de fuerza contra la compañía farmacéutica.