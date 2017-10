Debate sobre un futuro automatizado

La relación entre los humanos y las máquinas cambió: ahora ellas, son capaces de aprender por su cuenta. Esa fue la principal conclusión a la que arribaron nueve especialistas que disertaron en el Innovation Summit organizado por el Cronista Comercial, Apertura e Infotechnology. En este nuevo contexto para las personas y las empresas, los expositores dieron su visión de cómo será el futuro del trabajo y qué se puede ganar y perderen el camino.

En la sala Ceibo de la Rural, especialistas de diversos campos expusieron sus visiones de lo que está por llegar al mundo de los negocios. Santiago Bilinkis, fundador de la mítica Officenet, habló sobre cómo será el trabajo del futuro; Diego Werthein, gerente IT de Mina Veladero, mostró el impacto de la conectividad en la industria de los recursos; Juan Ramiro Fernández, fundador de Lectoramas y Youniversalcontent, explicó cómo funciona el "storytelling"; Rich Sauer, el director jurídico de Microsoft, reflexionó sobre el daño colateral de la disrupción tecnológica; Gonzalo Baez Veglia, uno de los cofundadores de Think Thanks, dio una presentación sobre la inteligencia artificial; Carlos Galmarini, director de comunicación de Ford, habló de los autos eléctricos y autónomos; Fausto García, el codirector del programa IN del IAE Business School, armó una currícula para la educación del futuro líder; Marcelo Girotti, CEO de BGH Tech Partner, incursionó en los grises legales de la economía colaborativa y el periodista de tecnología Leandro Zanoni, columnista del Cronista Comercial, planteó un panorama de los cambios tecnológicos que afectan a todos los rubros.

Con computadoras que manejan más información que cualquier humano, las personas tienen que reinventarse para seguir siendo relevantes. Hasta ahora los conocimientos técnicos, el saber científico y el ingenio parecen ser las cualidades que definen el éxito pero con la constante aceleración del avance tecnológico esto podría cambiar. Santiago Bilinkis explicó que la inteligencia artificial da vuelta el tablero al hacer que no sea un humano el que le dice qué hacer a las máquinas, sino que ellas mismas aprenden analizando datos. "Por primera vez, no es una persona quien le transmite conocimiento. Ahora pueden aprender a hacer cualquier cosa, incluso mejor que una persona", sintetizó.

Cada vez son más los que empatizan con el ajedrecista Garry Kasparov, quien fue derrotado por una máquina el 11 de mayo de 1997. Era el mejor del mundo en lo que hacía y sin embargo, Deep Blue, un programa diseñado por un equipo de ingenieros de IBM logró superarlo. Al principio Kasparov se indignó, aseguraba que la máquina había hecho trampa hasta que decidió aceptar que una computadora le ganó y decidió crear una nueva competencia. Así surgió el ajedrez avanzado, también llamado "centauro" o "cyborg", donde un humano y una máquina cooperan para jugar contra otra pareja. "Humano más computadora le gana a computadora", dijo Bilinkis en su exposición que abrió el evento. Entonces, la pregunta importante es: qué pueden aportar las personas a ese dúo.

Fausto García, el codirector del programa IN del IAE Business School, acercó parte de la respuesta al mostrar que algunos de los CEO de las principales empresas tecnológicas no vienen de las Ciencias Exactas, sino de las Humanidades. "Susan Wojcicki, la CEO de YouTube, estudió historia y literatura en Harvard, y uno de los cofundadores de Airbnb, Brian Chesky, Bellas Artes", indicó durante su exposición sobre cómo deberían educarse los líderes del futuro. El humano debe aportar lo que la máquina no tiene: su humanidad. Esta incluye la empatía, la cooperación, la creatividad y el pensamiento crítico.