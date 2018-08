De Youtuber a coach de videojuegos, una salida laboral para la generación Z

Nada importa más en este momento a los jóvenes en gran parte del mundo que jugar al Fortnite, el inexplicable fenómeno desarrollado por la compañía Epic Games y lanzado a mediados del año pasado.

La locura es tal que los padres de los chicos "atrapados" por el videojuego, y que en otros tiempos invertían en clases de piano o tenis para sus hijos, ahora los hacen en lecciones de Fortnite para que mejoren su nivel a causa de las presiones en el colegio.

Así lo asegura The Wall Street Journal, remarcando que en este momento se está pagando entre u$s 20 y u$s 50 la hora a los profesores, en la mayoría de los casos adolescentes lógicamente, que encontraron en esta moda una forma de ganar muy buen dinero y porque no una salida laboral.

Estos "maestros" se pueden encontrar, además de a través de redes sociales, en páginas de ofertas laborales, e incluso ya hay algunas bolsa de trabajo online dedicadas exclusivamente a quienes se ofrecen para la enseñanza (Bidvine o Gamer Sensei), ya no sólo del Fortnite sino para cualquier videojuego de moda, como League of Legends, Overwatch o Rocket League.

La tendencia parece que ha sorprendido incluso a entrenadores profesionales de eSports, quienes según el artículo, aseguran que hasta hace poco las únicas personas que invertían en el coaching de juegos eran adultos o jóvenes con aspiración a vivir del "deporte del futuro".

Ally Hicks, uno de los padres que anotó a su hijo de 10 años a cuatro horas de clases de Fortnite explica la situación: "Hay presión no solo por jugarlo, sino también para ser realmente bueno. Puedes imaginar cómo es la situación para él en el colegio".

De hecho, varios de esos padres cuentan, con tono orgulloso, cómo tanto ellos (que juegan con otros padres) como sus hijos, han mejorado gracias a las clases. Por ejemplo, Nick Mennen, quien le pagó clases a su hijo de 12 años, y ahora cuenta que el chico pasó de jugar con apuros a ganar "de 10 a 20 partidas".

Algunos de estos padres esperan que la inversión regrese algún día y que sus criaturas conviertan su pasatiempo en una carreras lucrativas en eSports, en una beca universitaria o al menos que regresen con parte de los premios en competición, actualmente de hasta u$s 100 millones que reparte Epic Games.

Según pudo averiguar El Cronista, en Argentina, la tendencia todavía es muy incipiente y en la mayoría de los casos es "de onda". Y aprenden mucho cuando juegan en equipos con amigos conectados a través de la PS 4, por ejemplo. A lo sumo, se pueden encontrar algunos chicos que dan clases vía webcam a un promedio de $ 130 la hora. Estos "mini profesores" están disponibles en sitios internacionales para freelancers.

Lo que sí se utiliza mucho y lleva casi tanto tiempo como jugar es la observación, principalmente con los celulares, de videos de expertos que muestran trucos y como jugar mejor. También está muy difundida la costumbre de ver transmisiones en vivo de partidas de jugadores.

Uno de los principales streamers del Fortnite es Tyler Blevins, conocido como el transmisor más popular en la red Twitch con más de siete millones de seguidores y un promedio de más de 100.000 espectadores por transmisión. "Ninja", tal como se hace llamar, gana más de u$s 500.000 por mes gracias a Fortnite, y la mayor parte de este ingreso se lo debe a seguidores que pagan suscripciones premium para que sus comentarios aparezcan primeros en la mencionada plataforma.

Con más de 125 millones de jugadores alrededor del mundo, según datos compartidos por Epic Games en junio, Fortnite está a punto de dar un gran salto, cuando este mes este disponible para sistema Android y 40 marcas de teléfonos móviles.