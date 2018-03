De Belgrano a La Boca, por más de $ 6000 millones

Desde Belgrano hasta La Boca. El Grupo KWZ tiene hoy en desarrollo más de 400.000 metros cuadrados e inversiones superiores a los $ 6000 millones. Entre otras obras, la empresa lleva adelante los emprendimientos Puerto Pampa, en la zona Sur de la ciudad cercano a la Usina del Arte, que se desarrolla sobre los cimientos del ex frigorífico Pampa, un símbolo del barrio. Se trata de un complejo de más de 120.000 metros cuadrados con más de 500 unidades que van desde los 40 hasta los 200 metros cuadrados.

Otra de las obras en marcha es el Palacio Roccatagliata (en el barrio de Coghlan), My Soho, Liberateur, My Residences y Fresias Garden. A su vez, el año pasado la firma realizó su primer desarrollo en la costa argentina con B Twins Pinamar. Este año, además, desembarcará en el negocios corporativo con su marca de oficinas B Office, con tres lanzamiento previstos para 2016.