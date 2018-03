Daniel Herrero, presidente de Toyota: "Hay que discutir la eficiencia laboral en toda la cadena de valor"

Daniel Herrero es el presidente de Toyota Argentina, la automotriz cuya planta de Zárate se encuentra en una situación muy diferente a la de otras terminales. A la inversa de la industria en general, este año prevé crecer un 20% en su producción, impulsada por la demanda de la pick up Hilux, líder en ventas de la mano de la reactivación del campo.



En Toyota no hubo despidos ni suspensiones y haberse enfocado en las exportaciones a toda Latinoamérica le permitió compensar la caída de la demanda brasileña. Este año presentarán en el mercado argentino la mini van Innova. Si es aceptada, se prevé fabricarla localmente, sobre la plataforma de la Hilux.



–¿El desempeño de Toyota irá en línea con la evolución que se espera del mercado en general?

–La Argentina va a superar las 750.000 unidades de venta y las 500.000 de producción. En nuestro caso, en 2016 tuvimos récord de ventas, de producción y de exportaciones. Vemos muy fuerte la agricultura y la minería en toda Latinoamérica así que como mínimo vamos a estar fabricando 20.000 unidades más, un 20% de alza.



–¿Ese crecimiento garantiza que no suspendan personal?

–Al contrario estamos contratando gente porque estamos trabajando con la planta a pleno. Tiene que ver con que exportamos a toda la región, trabajamos muy fuerte en cuanto a la competitividad. Trabajamos también con el gremio en la mejora de la productividad y el ausentismo. Eso nos permitió que una Hilux nuestra sea competitiva en toda Latinoamérica siguiendo con el desarrollo de nuevos mercados.



–¿Se puede cumplir el Plan del Gobierno de un millón de unidades en cuatro años?

–Es factible lograrlo, pensar en un millón de vehículos no puede limitarse al mercado doméstico, sino también en exportación. La única forma es pensando en competitividad, en un diálogo entre la automotriz, el sindicato y el Gobierno buscando las asimetrías.



–¿Cuáles son los problemas que más impactan?

–Costos impositivos, logística y eficiencia laboral vinculada a índices de ausentismo en toda la cadena de valor. Quizás uno tiene armas para corregir en la terminal, pero una pyme no tiene las mismas herramientas para discutirlos.



–¿El tipo de cambio es un factor a corregir?

–En los últimos 50 años, el único momento en que fuimos competitivos fue cuando el país atravesó algún desastre como el 2002 con la devaluación. Así que no son demasiado sanas esas experiencias. El salario en dólares siempre fue caro, tenemos que acostumbrarnos a aceptar esa variable y discutir cuál es la productividad que se le puede sacar a ese salario.



–¿Cuáles son los lanzamientos proyectados para este año?

–La Innova, una minivan de tres filas de asientos sobre la plataforma de Hilux. Veremos cómo la acepta el mercado argentino, ver si funciona y podemos fabricarla acá. Y vamos a volver a traer modelos que por impuestos internos habíamos perdido en el pasado, como la Rav o Cambry.



–¿Los precios serán más bajos?

–Claro, mucho más bajos por la reducción del impuesto interno. Intentamos volver a tener los volúmenes previos a la imposición de ese impuesto.