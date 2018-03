Críticas de Claro a fabricantes

Además de mejorar la oferta de servicios para empresas, en Claro impulsan una protesta ante los fabricantes de smpartphones por el precio de los equipos. Así lo señaló Fernando Del Río, director Comercial de Claro Argentina, durante un encuentro con periodistas en el cual se quejó por la falta de un "segmento de mercado de equipos de entre u$s 70 y u$s 90" en el mercado local. El ejecutivo dijo que el plan de recambio de unidades que impulsa el Gobierno "no es la solución al problema". Aclaró que la empresa no pide "políticas de reducción de impuestos" sino a las fábricas "que ofrezcan productos más baratos".