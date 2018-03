Celulosa Argentina acordó con el banco holandés Rabobank Nederland refinanciar un préstamo existente de u$s 10 millones y ampliarlo a u$s 25 millones. El acuerdo incluye una limitación en el pago de dividendos, que no se abonarán en efectivo excepto en el caso de acciones preferidas actualmente en circulación. La empresa prevé expandir exportaciones.