Crecen inversiones en startups de agrotech y fintech locales

"Año a año se confirman todas nuestras sospechas positivas acerca del ecosistema emprendedor en América Latina, seguimos creciendo a muy buen ritmo. Nos preguntamos dónde van a surgir las siguientes empresas de u$s 300 o u$s 400 millones, lo que antes era un sueño solo con los casos de Mercado Libre o Despegar", reflexionó Francisco "Paco" Solsona, Regional & Accelerator Lead para América Latina de Google, a cargo del área de aceleración de nuevos emprendimientos para toda la región. Según Solsona, cada vez hay más casos en la región de emprendimiento que reciben inversiones de más de u$s 12 millones, cuando antes eran apenas unos casos extraordinarios.

El directivo está participando de una edición local del Google Developers Launchpad, un campo de entrenamiento de aceleración de cinco días adaptado a las necesidades de las startups y organizado por la empresa local Increase y enfocado para empresas de tecnología con foco en finanzas. Durante la semana, las startups podrán profundizar en temas de negocios, crecimiento, diseño y desarrollo hasta marketing y producto, con expertos para cada tema.

Las 14 empresas seleccionadas para participar atravesaron un proceso de selección que duró más de dos meses. "La meta del equipo es sacar un diagnóstico de cada una de las empresas, entender sus retos y ver cómo les podemos ayudar. Todas son empresas jóvenes, en un nivel semilla, con productos y un equipo que trabaja a tiempo completo", explicó. Según el directivo, estas empresas locales con las que estuvo trabajando están en un nivel "top", comparadas con otros mercados.

¿Por qué se focalizaron en fintech para este proceso de aceleración?

En México, Brasil y en prácticamente todos los países estamos viendo un crecimiento de las fintech. La razón principal es, tal vez, que es la forma más rápida de generar un impacto positivo en nuestros países y en nuestras compañías. No es el único foco, pero es donde hay mayor densidad y donde se puede generar un cambio.

¿La recomendación para este tipo de empresas es que no se centren en un solo mercado?

En términos de mercado interno, fuera de Brasil, y en el caso muy particular de fintech, no hay otros mercados en América Latina que puedan ser autosuficientes. En la Argentina, hemos visto desde hace varios años que la mayoría de la startups piensa en el mercado regional desde el día cero.

¿Qué potencial ve en las startups locales?

En el caso de Argentina vemos potencial en agrotech y todo lo vinculado a la agricultura donde llevan muchos años involucrando tecnología. También toda la parte de medicina acompañada con machine learning y todos estos sistemas en la nube para asistir a las personas en zonas donde no hay grandes especialistas u hospitales. Los más importante de la Argentina son las redes de mentores y expertos, de Google y también externos. Es una de las redes más fuertes que tenemos en la región, que nos permiten a subir el nivel de emprendimientos en otros mercados.

Entre las firmas locales que están participando del programa de aceleración se encuentran importante Shops, miPim, Last Mile Banking, Agilis, Pagonube, Front, Ualá, NegoZona, CoinFiance, gopool, Mobbex, Wayni Móvil, Action Fintech y Tarjeta Palta.