Copa Airlines inaugura vuelos directos desde Mendoza a Panamá

Copa Airlines inauguró sus vuelos entre la ciudad de Mendoza de manera directa con la Ciudad de Panamá.

Con 4 frecuencias semanales, Mendoza se transforma así en el cuarto destino de Copa en la Argentina junto a las ciudades de Rosario, Córdoba, y Buenos Aires.

Con esta nueva ruta, la aerolínea panameña "potencia la economía de la región de Cuyo, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo comercial y turístico con el resto del continente americano", según subrayó en un comunicado.

Copa Airlines es subsidiaria de Copa Holdings S.A. y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance.

"Gracias a esta nueva ruta, los mendocinos ahora vuelan con Copa Airlines directamente desde el aeropuerto El Plumerillo, sin necesidad de viajar vía Buenos Aires o Santiago de Chile, a Panamá, además de ampliar la conectividad de Mendoza con los otros 74 destinos.

Asimismo, Mendoza es ahora otra puerta de entrada a la Argentina, beneficiándose con el turismo receptivo, así como los eventos y congresos.

“Abrimos un nuevo capítulo en la conectividad de la Argentina con las Américas. Copa Airlines está en el país hace 18 años y conecta a Buenos Aires, Córdoba, Rosario y ahora Mendoza con el resto del continente. A partir de ahora, ofrecemos cuatro puertas para el turismo, el desarrollo económico y la generación de empleo en nuestro país”, expresó Gustavo Esusy, Gerente Regional Mercosur de Copa Airlines.

Esusy también destacó que “los mendocinos eligen Copa Airlines hace varios años para llegar a sus destinos preferidos del Norte, Centroamérica y Caribe y ahora podrán hacerlo de manera más fácil desde el Aeropuerto El Plumerillo de Mendoza”.

El vuelo CM 421 opera con cuatro frecuencias semanales los días lunes, martes, jueves y sábados a la 1:34 am, llegando a Panamá a las 6.30 a.m. El vuelo de regreso de Panamá, el CM 420, parte los días lunes, miércoles, viernes y domingo, saliendo a las 3:40 p.m. del Aeropuerto Internacional de Tocumen y llegando a las 12:21 a.m. del día siguiente al Aeropuerto Internacional El Plumerillo.