Contratan a firma francesa para mejorar sistema ferroviario

La empresa estatal Trenes Argentinos y la compañía nacional francesa de ferrocarriles SNCF firmaron un acuerdo de colaboración para mejorar el servicio ferroviario tanto de carga como de pasajeros. "Se trata de un convenio de colaboración para optimizar el sistema de señalamiento, ampliar la electrificación y certificación de componentes ferroviarios", señaló Guillermo Fiad, presidente de Trenes Argentinos Infraestructura.

Si bien el acuerdo no implica inversiones concretas, incluirá la "cooperación técnica, y la transferencia de conocimiento, lo que incluye consultoría y asistencia para recibir financiamiento internacional" por parte de la francesa SNCF. "Este es un paso más para la concreción del plan ferroviario anunciado por el gobierno, que prevé una inversión de u$s 14.000 millones durante los próximos ocho años", detalló el funcionario.

Acuerdos de cooperación similares ya se habían establecido con la compañía ferroviaria italiana Ferrovie di Stato Italiane, y con la agencia de inversiones del gobierno japonés para financiar la compra de tecnología de frenado a una firma nipona.

Dentro de las inversiones anunciadas, ya se está ejecutando un proyecto de u$s 2000 millones para para renovar las vías del ferrocarril Belgrano Norte desde Rosario hasta Jujuy, pasando por Santa Fe, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. En cuanto a trenes de pasajeros, se aprobó la inversión de u$s 260 millones para la instalación de un sistema de frenado automático en todas las líneas metropolitanas antes de 2019. Esto se logró gracias a un convenio con la firma japonesa Marubeni, proveedora de los equipos para sistema automático de frenado, conocidos como ATS, los cuales serán instalados en 280 formaciones y 1500 km de vías.

"La modernización del sistema ferroviario es una deuda pendiente desde hace más de seis décadas en el país", apuntó Fiad. "En 1950 había 50.000 kilómetros de vías férreas y hoy quedan menos de 20.000, la mayoría en malas condiciones. El Belgrano Cargas, que es la línea estatal más importante, tiene un promedio de velocidad de 12 kilómetros por hora", apuntó el titular de Trenes Argentinos. "Necesitamos mejorar el servicio ferroviario para reducir los costos logísticos, que es algo que las empresas reclaman para invertir y producir mejor en el país".

En Argentina, el 84% de las cargas se trasladan por camión y sólo un 10% por ferrocarril y el 6% restante por vía marítima y fluvial. Esto encarece los costos, tanto económicos como sociales y ambientales (accidentes en ruta, contaminación) al punto de que los gastos logísticos representan hasta un 22% del valor de los productos argentinos, mientras en países de la región como Chile y Brasil alcanzan al 12 y 13% respectivamente, según un informe de la UIA.