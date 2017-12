Conocedor de la industria, Insausti reemplazará a Irigoin en Aviación Civil

Tomás Insausti, un funcionario que actualmente trabaja en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) reemplazará a Juan Irigoin, titular de la repartición, que presentó su renuncia al cargo.

"Han transcurrido dos años de enorme aprendizaje para mí, tanto en lo personal como en lo profesional. Mi ciclo en la ANAC se ha cumplido, y he puesto lo mejor de mí para cumplir con nuestros objetivos, muchos de los cuales se han logrado y muchos otros falta concretar", dijo Irigoin en un mensaje al personal.

La ANAC es la encargada de regular la actividad de la aviación, los permisos y rutas de los aviones.

Las opiniones del sector estaban ayer divididas en torno de la renuncia y la continuidad.

"De antemano, percibimos que Tomás Insausti no es un persona de mucho diálogo; Juan Irigoin escuchaba y dialogaba, eso es importante, porque es desde el diálogo que se construye. Esperamos que el nuevo titular esté abierto al diálogo", dijeron a El Cronista en una aérea.

Atajados en el off the record, en otra empresa aérea, por el contrario, contrastaron: "puede que Irigoin sea más abierto, pero no conoce tanto el negocio como Insausti. Y siempre tuvimos buena relación con Insausti, para facilitar y dar mayor velocidad a cuestiones que llevan tiempo. No creemos que empeore con el cambio, sino al contrario, estimamos que habrá una mayor agilización", comentaron.