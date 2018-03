Con suba de precios y escasez de unidades, en febrero volverá a caer la venta de autos nuevos

El sector de los concesionarios sigue en rojo. Los salones de ventas no logran generar interés en los compradores en un escenario de subas de precios, de costos de patentamientos, escasez de unidades y extensos plazos de entrega.

Fuentes de los concesionarios adelantaron a El Cronista que la estimación que están manejando es que el mes cerrará alrededor de las 40.000 unidades, lo que no generaría una gran caída –en febrero de 2015 se habían vendido 43.067 unidades– pero mostraría que el reacomodamiento que esperaban para el segundo mes del año con precios ya estabilizados no llegó.



Además, se mantendría la tendencia que el sector lleva en los últimos dos años en los que, salvo tres meses, mostró números negativos."Hay algunas terminales que están entregando en tiempo y forma y otras en las que los plazos se estiraron bastante, lo que está generando una pérdida de stocks. A esto se le suman que los aumentos de tarifas en los servicios que ya se hicieron y los que se anunciaron y no se hicieron, está haciendo que los compradores estén un poco más cautos a la hora de tomar una decisión de compra", explicó el dueño de varios salones de venta en la Ciudad de Buenos Aires.



Aunque aún faltan unos días para que termine el mes y, en general, se aceleran operaciones frente a la posibilidad de que en marzo vuelvan a ajustar los precios –todos los meses se modifican–, y más ahora que el dólar volvió a tener una tendencia alcista y los 0 km son productos muy dolarizados, por lo que no se descartan aumentos. Algunos concesionarios entienden que será muy difícil romper la tendencia de algo menos de 3000 operaciones diarias, por debajo del promedio de 3500 que se realizaban el año pasado.



Una cuenta simple para hacer era que ya en enero los 0 km habían aumentado 15% y aseguraban que "les falta un recorrido para alcanzar el 40% de la devaluación". Hoy el peso ya se devaluó 60 por ciento. Dante Alvarez, flamante titular de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara) reconoció hace unos días al portal Infobae que uno de los problemas que tiene el mercado es el de los precios. "Hoy los autos en la Argentina valen el doble que en Brasil y ni que hablar en relación a otros países vecinos. Hoy no hay autos por menos de $200.000. En otra época podías comprar uno por menos de u$s 10.000, pero eso no existe más", reconoció el concesionario.



La contracara de este incremento en la cotización de la divisa estadounidense respecto del peso es que mejoró la competitividad de los modelos de alta gama frente a los de "entrada". Así se observa que modelos que tienen mayor volumen muestran caídas de hasta 30% y otros como Ram, Volvo, BMW, Mini, Land Rover, Subaru y Porsche mostraban aumentos en las ventas que superaban el 40 por ciento.



Otra situación que están viviendo los compradores cada vez que entran a una concesionaria es que los costos de la operación son cada vez más altos. Hoy, en algunos salones, el flete más los impuestos pueden llegar hasta el 15% del valor del 0 km.



Esta situación era "escondida" por los concesionarios ya que ofrecían a modo de promoción absorber ese costo con el fin de tener precios más competitivos que incentiven las ventas. Sin embargo, hoy aseguran que "el margen de rentabilidad quedó muy afectado por las subas de los impuestos".