Con promociones y descuentos intentan reactivar las ventas de Reyes

Las jugueterías y supermercados se preparan para una nueva venta de Reyes, una de sus principales fechas comerciales, detrás de Navidad y el Día del Niño, que se celebra mañana miércoles. Aunque en los últimos años, la venta en esta fecha fue perdiendo fuerza frente a otros eventos del año, se lanzaron también promociones: grandes cadenas de supermercados, como Coto, ofrecen 25% de descuento y 6 cuotas sin interés y los bancos –Macro y Banco Provincia, entre otros– se sumaron con ahorros en librerías, jugueterías y zapaterías. Las principales casas de electrodomésticos, en tanto, ofrecen rebajas y 12 cuotas en consolas de juego, notebooks, tablets y scooters eléctricos.

Entre los rubros con más proyección de ventas para Reyes, los juguetes conservan el primer lugar (con una participación del 18%), seguidos por indumentaria (15%), rodados (12%), calzados (11%), artículos deportivos (10%), video juegos (9%), telefonía celular (8%), informática –PC, tablets, notebooks– (6%), libros didácticos (6%) y golosinas y regalerías (5%). La información surge de un relevamiento realizado por la consultora Focus Market, que destacó que el ticket promedio de venta proyectado es de $ 280.

Para los empresarios y comerciantes del rubro jugueterías, la venta de Navidad representó un crecimiento de 6,6% en unidades, si se compara diciembre de 2015 con el mismo mes de 2014. Sin embargo, desde el sector de los fabricantes aseguran que los números podrían haber mejores si no hubiese habido faltantes de insumos en casi todos los rubros. "Veníamos con un crecimiento del 17% en producción en unidades hasta noviembre, pero estamos cerrando diciembre con un número final de 11,5% para todo el año. La caída se dio porque en diciembre tuvimos faltantes de insumos de todo tipo, desde cartón en adelante. Es algo que no tuvo que ver tanto con la importación sino con algunos especuladores que se los guardaron", explicó Matías Furió, presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). Diciembre representa el mes de mayor venta para el sector juguetero y, según los datos de la Cámara, la falta de insumos para la fabricación hizo que las reposiciones se vieras afectadas en mas de un 60%. "Nunca había sucedido algo similar. En las jugueterías tenían stock porque fuimos entregando y se mantuvo un crecimiento similar al del año pasado, pero podria haber sido mejor. El problema empezó después del 20 de noviembre. Hemos hablado con el Secretario de Comercio y nos están ayudando, estamos trabajando en conjunto", destacó Furió.

Los jugueteros aseguran que no realizaron aumentos en su lista de precios desde el Día del Niño. "Estamos esperando que todo se enfríe. Terminó la temporada y estamos viendo que los proveedores de insumo han especulando. Esperamos que paren las expectativas de precios tan altos que nos están demandando", agregó el directivo de la Cámara.

Si bien la mayor parte de las compras se realizan en comercio de calles y avenidas comerciales (40%), ganan importancia otros lugares de venta como shoppings (30%), Internet (16%), supermercados (10%) y outlets (4%). Gran parte de la compra para Reyes se realiza en las ciudades turísticas, ya que muchos padres no compran los regalos de forma anticipada a las vacaciones.